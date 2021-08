Le prince Harry “a parfaitement le droit” de critiquer sa famille dans ses prochains mémoires révélateurs, qui devraient être publiés en 2022. Cette défense a eu lieu lors d’une critique de papier animée sur talkRADIO’s Between The Sheets avec l’hôte James Max et l’invité Aube Neesom. James McVey, un chanteur britannique du groupe pop The Vamps, a défendu le contrat du livre de Harry, ajoutant qu’il “ne blâme pas” le duc d’avoir “sauté sa famille”.

Cette remarque a stupéfié M. Max et Mme Neesom, qui se sont demandé si M. McVey “écrirait sérieusement un livre sur votre propre famille”.

Il a répondu: “Je ne le blâme pas. Il a tous les droits. Si j’avais des problèmes profondément enracinés avec une institution qui affecte votre vie à long terme, je le ferais.

“Si j’avais l’impression d’être dans une institution qui a besoin d’être réformée, j’agirais.

« Et comment savons-nous qu’il va même s’en prendre à la reine ?

Le chanteur de Vamps, et ancien concurrent de I’m a Celeb, a également défendu le projet du 40e anniversaire de Meghan Markle.

Le programme 40×40 de la duchesse vise à aider les femmes au chômage à reprendre un travail après la pandémie en jumelant des femmes avec l’un des amis célèbres de Meghan.

Mme Neesom a qualifié le projet de “vertu-signalisation réveillée guff”, ajoutant: “En tant que femme, ce sont des tripes condescendantes”.

M. Max a fait écho à ceci : « Qui fait ça pour leur 40e anniversaire ?

La jeune femme de 27 ans a ajouté: “Je comprends comment vous pouvez être ennuyé par le fait qu’elle veuille de la publicité, mais je vois vraiment cela comme une étape positive.

“Elle essaie en fait d’utiliser sa plate-forme pour quelque chose de bien et de faire avancer ce genre de discussions.

“Je pense que leur travail caritatif a été un élément positif à célébrer.”

M. Max a réprimandé ceci: “Elle ne devrait pas gagner de l’argent sur le dos de la famille royale.”