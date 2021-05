Le prince Harry s’est moqué d’un tweet brutal et sarcastique lors d’apparitions publiques – “Ça fait trois jours!” | Royale | Nouvelles

Meghan Markle: experte sur la façon dont les membres de la famille royale semblaient se «défendre»

Mme Owens a plaisanté en disant que quelqu’un devrait “vérifier” Meghan Markle et le prince Harry. S’adressant à Twitter, elle a écrit: “Cela fait trois jours que le prince Harry a offert une autre interview exclusive sur combien lui et Meghan détestent sa famille.

« Quelqu’un peut-il les vérifier ? »

Ce n’est pas la première fois que Mme Owens attaque le duc et la duchesse de Sussex.

Après que le prince Harry ait joué dans un épisode du podcast Armchair Expert, elle a déclaré: “Énigme du dimanche: combien d’autres interviews de style hollywoodien le prince Harry et Meghan Markle donneront-ils avant d’atteindre enfin l’intimité dont ils prétendent désespérément?”

Avec son dernier tweet sur les Sussex, Mme Owens a semblé faire référence aux récentes interviews et apparitions publiques du duc et de la duchesse de Sussex.

Le prince Harry et Meghan ont parlé publiquement de leur vie post-royale, de leur relation avec le cabinet, de leurs difficultés et de leur santé mentale dans quelques cas différents depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres à temps plein de la famille royale.

Le prince Harry a récemment parlé de la famille royale dans sa série documentaire The Me You Can’t See (Image: GETTY)

Candace Owens est une auteure et commentatrice conservatrice américaine (Image : GETTY)

Le couple n’a jamais dit qu’ils détestaient leurs parents royaux de l’autre côté de l’étang et ont parlé dans les termes les plus élevés de la reine.

Cependant, ils ont critiqué des aspects de la vie à l’intérieur du palais et ont parlé franchement de leurs relations difficiles avec les principaux membres de la famille royale.

Bien qu’ils aient fait quelques apparitions tout au long de 2020, soit avec des articles qu’ils ont écrits, soit lors d’événements virtuels auxquels ils ont assisté, après Megxit, ils se sont ouverts pour la première fois sur leurs luttes seulement en automne.

Meghan a parlé pour la première fois d’être la cible de trolls et de critiques en ligne en octobre 2020, lorsque le duc et la duchesse de Sussex sont apparus dans un épisode du podcast Teenager Therapy.

Tweet de Candace Owens (Image: TWITTER)

Après avoir relayé on lui a dit qu’elle était devenue la personne la plus trollée au monde en 2019, la duchesse a déclaré: “Maintenant, huit mois de cela, je n’étais même pas visible.

“J’étais en congé de maternité ou avec un bébé, mais ce qui a pu être simplement fabriqué et produit, c’est presque impossible à survivre.

“C’est tellement énorme que vous ne pouvez même pas penser à ce que cela fait parce que je me fiche que vous ayez 15 ou 25 ans, si les gens disent des choses sur vous qui ne sont pas vraies, qu’est-ce que cela fait à votre santé mentale et émotionnelle est si préjudiciable.”

Toute l’étendue du fossé entre les Sussex et le reste de la famille royale a été exposée lors de l’interview de deux heures de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, diffusée pour la première fois en mars.

Le prince Harry a semblé critiquer le prince Charles pour son éducation (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur dernier engagement royal conjoint (Image: GETTY)

Au cours de cette interview historique, Meghan et Harry ont accusé la famille royale et le palais de négligence et de racisme.

Le prince Harry a également parlé de se sentir piégé au sein de l’institution et s’est ouvert sur ses liens avec le prince Charles, par qui il a dit qu’il se sentait «laissé tomber», et le prince William, qui, selon le duc de Sussex, était sur une voie différente de lui.

Meghan a également rappelé un article publié à la fin de 2018 selon lequel elle avait laissé en larmes la Kate Middleton à l’approche des noces des Sussex.

S’adressant à Oprah, la duchesse de Sussex a déclaré que l’inverse s’était réellement produit, mais Kate l’avait reconnu et s’était excusée.

Meghan et Harry ont tous deux parlé positivement de la reine, le duc affirmant qu’il avait “une très bonne relation et une compréhension” avec Sa Majesté.

Le prince Harry et Meghan Markle vivent maintenant en Californie (Image: EXPRESS)

Deux mois après cette interview, Harry est apparu dans le podcast Armchair Expert, au cours duquel il a principalement parlé de son approche de la santé mentale et de sa carrière militaire.

Cependant, il a également décrit la vie dans la famille royale comme “un mélange entre The Truman Show et vivre dans un zoo”.

Et il a semblé critiquer la parentalité du prince Charles pour avoir perpétué un cycle de douleur et de souffrance.

Le prince Harry a parlé en des termes similaires lors d’un épisode de la série documentaire The Me You Can’t See, une émission télévisée axée sur la santé mentale co-créée et produite par le duc de Sussex et Oprah pour Apple TV+.

Il a confié au journaliste américain : “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi : ‘Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi’.

Le prince Harry et Meghan ont fait l’éloge de la reine lors de leurs récentes apparitions publiques (Image: GETTY)

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire.

“Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants.”

Au cours de la série télévisée, le prince Harry a également expliqué comment il n’avait pas immédiatement géré son chagrin après avoir perdu sa mère, la princesse Diana et, dans la vingtaine, s’était tourné vers les boissons et les drogues pour engourdir la douleur.

Il s’est également montré lors d’une séance de thérapie, pratiquant une technique connue sous le nom de désensibilisation et retraitement des mouvements oculaires, ou EMDR.

Et, dans une allégation accablante, il a accusé la famille royale de “négligence totale” après avoir demandé de l’aide.

Il a déclaré: “Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.

“Mais Meghan se débattait. Ce sentiment d’être pris au piège au sein de la famille, il n’y avait aucune option pour partir.

“Finalement, quand j’ai pris cette décision pour ma famille, on m’a quand même dit : ‘Tu ne peux pas faire ça’.

«Et c’est comme, ‘Eh bien, à quel point cela doit-il devenir grave jusqu’à ce que je sois autorisé à faire ça?

“Elle [Meghan] allait mettre fin à ses jours. Il ne devrait pas avoir à en arriver là.”