Le prince Harry s’est «porté volontaire» pour suivre une thérapie EDMR à la caméra, déclare le réalisateur | Royal | Nouvelles

S’adressant au magazine Town and Country, Mme Porter a déclaré: «Harry, il s’est porté volontaire, il était prêt à essayer quelque chose. «Et nous avons bien pensé, nous avons l’opportunité de filmer ce [therapy] et peut-être que c’est quelque chose qui fonctionnera pour certaines personnes, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais l’idée est que vous ne cochez pas une case et que vous avez terminé, le bien-être mental est une quête permanente. Elle a ajouté: «Vous devez continuer à essayer de nouvelles choses et à vous dépasser, et son bénévolat pour essayer quelque chose était un excellent moyen de souligner et de souligner ce point.»

Pendant le spectacle, Harry a subi une forme de thérapie connue sous le nom de désensibilisation et de retraitement des mouvements oculaires (EDMR).