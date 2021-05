Le prince Harry s’est «tiré une balle dans le pied» après avoir déclenché la fureur des États-Unis | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex fait face à un contrecoup après avoir qualifié le premier amendement – qui protège le droit à la liberté d’expression – de “bonkers” avant d’admettre qu’il ne le comprend pas pleinement lors d’une récente interview de podcast. Et les lecteurs d’Express.co.uk s’en sont pris à Harry – qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales l’année dernière – avec l’un d’eux disant que le royal s’est “tiré une balle dans le pied”.

Commentant ce site Web, un lecteur a déclaré: “Après avoir offensé avec succès la plupart du Royaume-Uni, Harry tourne son attention vers offensant les Américains. L’arrogance est incroyable!”

Un autre a écrit: “Il est resté là pendant 5 minutes. Continuez à creuser.”

Un troisième a fustigé: “Je pense qu’Harry s’est à nouveau tiré une balle dans le pied!”

Un autre a dit: “Montrez du respect. Il ne sait pas ce qu’est le respect.”

Un cinquième a posté: “Donc, il n’a pas respecté vos traditions américaines? Rejoignez le club.”

Un autre a commenté: “Nous n’avons pas besoin de plus d’idiots ici aux États-Unis, veuillez le ramener!”

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert jeudi dernier, Harry a déclaré à l’animateur Dax Shepard: «J’ai tellement de choses que je veux dire sur le premier amendement car je le comprends en quelque sorte, mais c’est dingue.

«Je ne veux pas commencer à suivre la voie du premier amendement parce que c’est un sujet énorme et que je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps.

Elle a tweeté: «Nous avons combattu une guerre en 1776, donc nous n’avons pas à nous soucier de ce que vous dites ou pensez.

“Cela étant dit, vous avez choisi de chercher refuge de votre patrie ici et de prospérer parce que tout ce que notre pays a à offrir et l’une des plus grandes choses est le premier amendement – montrer un respect absolu.”

La commentatrice Megyn Kelly a ajouté: «Mieux vaut garder le silence et être considéré comme un imbécile que de parler et d’éliminer tout doute.» (Lincoln ou Twain ou quelqu’un de plus intelligent que le prince Harry.) “

Ted Cruz, un sénateur du Texas, a simplement tweeté: “C’est bien qu’il puisse dire ça.”

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a fustigé: “Ne laissez pas la poignée de porte vous frapper, Windsor.”

Et l’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, qui a effectué une tournée aux États-Unis, a averti: «Le fait que le prince Harry condamne le premier amendement des États-Unis montre qu’il a perdu le complot.

“Bientôt, il ne sera plus recherché des deux côtés de l’étang.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé en Amérique après avoir quitté la famille royale en mars 2020 – un mouvement surnommé Megxit.

Ils se sont installés dans leur manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito.

Harry a également provoqué la controverse en Grande-Bretagne avec ses commentaires de podcast, après avoir comparé la vie en tant que membre de la famille royale à “un mélange entre The Truman Show et le fait d’être dans un zoo”.

Et il a semblé suggérer que son père, la reine et le duc d’Édimbourg avaient échoué en tant que parents dans un coup dévastateur alors que la famille royale pleurait toujours le prince Philip.