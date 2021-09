Le prince Harry s’exprime lors d’un événement militaire avec Jill Biden – « Inspiré par chacun » | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex, 36 ans, a co-organisé l’événement virtuel avec Jill Biden. Le royal devait comparaître en personne pour les Warrior Games 2021 à Orlando, en Floride, mais l’événement en personne a été annulé en raison de problèmes de sécurité de Covid.

Le prince de 36 ans est apparu aux côtés de la Première Dame, du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et de Ken Fisher, PDG de la Fisher House Foundation.

Tout en s’exprimant lors de l’événement honorant ceux qui participent aux Warrior Games, Harry a déclaré que la pandémie avait “renversé la vie de tant de personnes”.

“Je suis vraiment désolé que nous ne soyons pas tous ensemble aux Warrior Games où nous devrions être”, a déclaré le prince.

« La pandémie a certainement changé ou bouleversé la vie de tant de personnes. »

Harry a fondé les Invictus Games au Royaume-Uni après avoir été inspiré par les US Warrior Games.

“Je n’oublierai jamais cette première visite que j’ai eue aux Warrior Games, qui m’a inspiré pour créer les Invictus Games et les Invictus Games n’auraient jamais été créés si je n’avais pas été inspiré par chacun d’entre vous, et vos compagnons, et les familles pour tout ce que vous donnez au service de ce pays », a déclaré le royal lors de l’événement virtuel.

Alors que le duc et la duchesse ont cessé d’être des membres actifs de la famille royale, Harry reste un mécène privé des Invictus Games, a déclaré le PDG de la fondation.

Une déclaration du PDG Dominic Reid a déclaré: “Nous sommes fiers d’avoir le duc de Sussex comme parrain.

« Les Jeux Invictus ont été fondés par lui, ils ont été construits sur ses idées et il reste pleinement engagé à la fois pour les Jeux et pour la Fondation Invictus Games. »

Un communiqué de presse de la Maison Blanche a déclaré que les Warrior Games « partagent un lien profond » avec Harry’s Invictus Games.

Jill Biden devait également apparaître dans l’événement en personne avant qu’il ne soit annulé.

S’exprimant au début de l’événement virtuel, la Première Dame Jill Biden a déclaré : « Il y a vingt ans, notre monde s’est effondré et les ondes de choc du 11 septembre se poursuivent aujourd’hui, mais alors que le président et moi avons visité les monuments commémoratifs du 11 septembre ce week-end, cela m’a rappelé l’humanité qui a brillé à travers l’inhumanité de ce jour.

« Il y a eu un appel à défendre les valeurs qui nous sont chères alors que nous menions une guerre mondiale contre le terrorisme et un groupe d’hommes et de femmes courageux s’est avancé pour dire« moi, j’irai ».

“Et cela vous inclut, Harry, vous vivez selon un principe simple, servez ensemble, récupérez ensemble.”