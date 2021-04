Le prince Harry snobé par Palace suite à la déclaration de Meghan: «Inutilement antagoniste» | Royal | Nouvelles

Alors que la famille royale tente de reconstituer son image publique, Meghan et Harry font face à un nouvel ennemi à Piers Morgan. L’ancien animateur de Good Morning Britain a réitéré sa position sur la paire lors d’une deuxième interview, cette fois avec l’émission de télévision américaine, « Extra TV ». Il a déclaré à l’animateur Billy Bush que les membres de The Firm l’avaient remercié d’avoir exprimé ses opinions sur le duc et la duchesse.

Lorsqu’on lui a demandé si cela incluait ceux des rangs supérieurs de la famille, M. Morgan a déclaré: « Je ne vais pas entrer dans qui il s’agissait, mais [it was] gratitude que quelqu’un se soit levé. «

Les commentateurs royaux ont depuis déclaré que Meghan serait désireuse de « riposter » contre M. Morgan.

Ce qu’ils ont ressenti comme une intrusion inutile dans leur vie a conduit à leur sortie dramatique du Royaume-Uni l’année dernière, dans ce qui a été rapidement surnommé « Megxit ».

Il est venu après plusieurs retombées et tensions bouillonnantes signalées à la fois au sein de la famille royale et avec le public.

Dans les mois qui ont suivi leur mariage, Meghan et Harry sont restés largement épargnés par le public et la presse.

Cependant, la pression et le manque d’intimité qu’implique la vie royale se sont rapidement réintroduits.

L’année suivante, Harry a franchi une étape sans précédent en lançant une attaque cinglante contre la presse britannique.

Dans une déclaration en son nom publiée sur le site officiel du Sussex, Harry a déclaré qu’il ne pouvait plus être un « témoin silencieux d’elle [Meghan’s] souffrance privée « .

JUSTIN: Harry et Meghan « souhaitent passer à autre chose » après Oprah « irréaliste »

Dans ce qui semblait être un camouflet direct du duc par la firme, M. Kay a déclaré: «Le palais pensait qu’il était inutilement antagoniste et comme si Harry gâchait en quelque sorte un combat.

« Il s’y est pris d’une manière agressive et conflictuelle. »

La déclaration comprenait une note sur la façon dont le couple prévoyait d’intenter une action en justice contre le Mail dimanche.

À l’époque, le correspondant royal de la BBC, Nicholas Witchell, a noté à quel point Harry était « remarquablement franc ».

Il a déclaré que cette publication n’était « rien de moins qu’une attaque cinglante contre les tabloïds britanniques ».

Au cours de leur entretien explosif avec Oprah Winfrey, Meghan a suggéré qu’ils avaient été traités injustement par le cabinet.

Parlant de sa position avec la famille, elle a déclaré: « J’ai fait tout ce qu’ils m’ont dit de faire – bien sûr que je l’ai fait, parce que c’était aussi à travers l’objectif de: » Et nous vous protégerons « . pour diffuser dans les médias que je n’ai pas vu – mais mes amis m’appelaient et disaient: «Meg, c’est vraiment mauvais» – parce que je ne l’ai pas vu, j’irais: «Ne t’inquiète pas. Je suis protégé ».

« Je croyais cela. Et je pense que c’était … c’était vraiment difficile à concilier parce que c’était seulement … ce n’est qu’une fois que nous nous sommes mariés et que tout a vraiment commencé à empirer que j’ai compris que non seulement je ne l’étais pas. être protégés, mais ils étaient prêts à mentir pour protéger les autres membres de la famille, mais ils ne voulaient pas dire la vérité pour me protéger, moi et mon mari. «

Alors que les membres individuels de la famille royale étaient en grande partie incapables de répondre aux revendications, le prince William a rompu les rangs le mois dernier lors d’une visite scolaire dans l’est de Londres.

Quand un journaliste lui a demandé si la sienne était raciste, il a répondu: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. »

Un communiqué publié par le palais a déclaré que la famille était « attristée » d’entendre parler des luttes de Meghan et Harry.