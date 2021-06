Le prince Harry sort une nouvelle vidéo quelques jours après la naissance de bébé Lilibet “Quelque chose de grand arrive!” | Royale | Nouvelles

Le prince Harry s’est associé à la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer pour annoncer les nouvelles dates des Jeux Invictus. L’événement sportif international doit avoir lieu à Düsseldorf entre le 9 et le 16 septembre 2023. La vidéo, partagée sur la page Twitter officielle des jeux, marquait la première fois que le duc de Sussex apparaissait en public depuis la naissance de sa fille, Lilibet Diane.

Le plus jeune du prince Harry est né le 4 juin et la bonne nouvelle a été partagée avec une déclaration spéciale du site Web de l’association à but non lucratif du duc et de la duchesse de Sussex, Archewell, deux jours après l’arrivée.

Le duc de Sussex apparaît au début de la vidéo dans ce qui semble être une séquence d’autotournage, en disant : « Il est temps de répandre la nouvelle.

“Quelque chose de grand arrive, Allemagne.”

La vidéo montre ensuite que Mme Kramp-Karrenbauer réagit apparemment à un message sur son téléphone avant que l’accent ne soit mis sur un participant des jeux commençant à traverser Düsseldorf avec des bâtiments emblématiques de la ville allemande en arrière-plan.

