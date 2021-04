Le prince Harry «soulagé» d’être au Royaume-Uni et «impatient» de revoir sa famille après un an | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, est rentré en Grande-Bretagne pour les funérailles du prince Philip samedi. Le duc de Susses a le droit d’assister aux funérailles de son grand-père en raison d’une disposition de la loi qui permet aux personnes en deuil de quitter la quarantaine pour des raisons de «compassion». L’expert royal Katie Nicholl a révélé que des initiés lui avaient dit qu’Harry était «soulagé» de voir sa famille.

S’adressant à Entertainment Tonight, Mme Nicholl a déclaré: «On me dit qu’il est bien sûr très bouleversé, qu’il manque son grand-père, mais aussi soulagé d’être ici au Royaume-Uni, heureux d’être ici et impatient de retrouver sa famille.

«Ce sera une réunion émouvante et il n’a pas vu sa famille depuis plus d’un an maintenant.

“Je pense que beaucoup de gens pensent qu’il y a une lueur d’espoir dans tout cela que finalement il y aura une réunion de famille.”

Le Sun a rapporté que le duc, portant un masque noir, avait atterri à Heathrow sur un vol British Airways au départ de Los Angeles dimanche après-midi.

Le chalet a été utilisé par Harry et Meghan dans les mois qui ont suivi la naissance de leur fils Archie, qui est l’arrière-petit-enfant du duc d’Édimbourg.

La propriété classée Grade II, qui comprend quatre chambres et une pépinière, est située à proximité des lacs sinueux, des monticules boisés, des clairières, des promenades et des ponts des jardins de Frogmore, et à proximité de la résidence de la reine au château de Windsor.

La propriété a fait l’objet de travaux majeurs pour transformer cinq propriétés en une seule maison, ce qui a coûté 2,4 millions de livres sterling aux contribuables.

Le couple a depuis remboursé le coût des rénovations avec de l’argent provenant d’un accord lucratif conclu avec Netflix, qui aurait valu plus de 100 millions de livres sterling.

Son voyage en l’honneur de Philip, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, intervient quelques semaines à peine après l’entretien explosif de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, dans lequel ils ont accusé la famille royale de racisme et l’institution de ne pas soutenir la duchesse suicidaire.

Il est entendu qu’Harry suivra toutes les procédures pour s’assurer qu’il se conforme à la réglementation Covid-19.

Les funérailles de Philip devant avoir lieu samedi, Harry n’aura pas le temps de terminer la période de quarantaine de 10 jours.

Les règles, cependant, permettent à une personne de quitter temporairement son lieu de quarantaine pour des raisons humanitaires, ce qui comprend les funérailles.