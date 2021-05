Le prince Harry souligne comment il est allé en thérapie mais Meghan Markle a dit qu’elle ne pouvait pas | Royal | Nouvelles

Oprah Winfrey discute de son nouveau spectacle mettant en vedette le prince Harry

Harry a ouvertement discuté de ses propres souhaits de quitter la famille royale dans un nouvel épisode de podcast, Armchair Expert, avec Dax Shepard, pour promouvoir sa prochaine série sur la santé mentale sur Apple. Il a comparé le fait d’être un royal à être un animal piégé dans un zoo ou à être sur le Truman Show. Mais, le duc de Sussex a suggéré d’assister à une thérapie, après avoir été encouragé par Meghan, était la solution et a contribué à «l’éclatement de la bulle».

Alors que son mari avait accès à ce système de soutien, la duchesse de Sussex a récemment affirmé qu’elle ne pouvait obtenir aucune aide pendant ses deux années en tant que royale de travail.

Dans son interview à la bombe avec Oprah Winfrey en mars, Meghan a expliqué comment elle avait commencé à se sentir suicidaire en raison des pressions et de la surveillance qui accompagnent le fait de faire partie de la société.

Elle a dit: «Je suis allée à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide.

«J’ai dit:« Je n’ai jamais ressenti cela auparavant et j’ai besoin d’aller quelque part ».

«Et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution.

Ce fut l’une des révélations les plus choquantes de toute l’interview et jeta le palais dans une lumière profondément peu flatteuse.

Elle a poursuivi: «Je suis allée aux ressources humaines et j’ai dit:« J’ai vraiment – j’ai besoin d’aide ».

Meghan Markle et le prince Harry ont tous deux discuté de leurs problèmes de santé mentale (Image: .)

Harry et Meghan ont discuté de leur misère en tant que membres de la famille royale avec Oprah en mars (Image: .)

«Parce que dans mon ancien travail, il y avait un syndicat et ils me protégeaient.

«Et je me souviens de cette conversation comme si c’était hier, car ils ont dit: ‘Mon cœur va à vous parce que je vois à quel point c’est mauvais, mais nous ne pouvons rien faire pour vous protéger parce que vous n’êtes pas un employé rémunéré de l’institution. . »

Elle a conclu: «Rien n’a jamais été fait, nous avons donc dû trouver une solution.»

Harry a ensuite dit à Oprah qu’il avait «honte d’admettre» les difficultés de Meghan aux membres de sa famille.

Il a affirmé que la mentalité de la famille était: «C’est comme ça que ça se passe. C’est comme ça que ça doit être. Vous ne pouvez pas le changer, nous l’avons tous vécu.

Pourtant, Harry s’est associé à Kate et William pour promouvoir leur campagne HeadsTogether en 2017.

Les trois ont brisé la tradition royale et brisé le mantra de la «lèvre supérieure raide» associé à la vie royale en révélant leurs propres luttes profondément personnelles avec la santé mentale.

Harry a même dit que c’était William qui l’avait encouragé à demander de l’aide professionnelle et avait discuté de son traumatisme résolu après avoir perdu sa mère à seulement 12 ans.

Harry et Meghan ont officiellement quitté leurs fonctions royales en mars dernier (Image: .)

Malgré la recherche de cette aide pendant la vingtaine, Harry a déclaré à Armchair Expert que le moment qui avait conduit à la thérapie était une conversation qu’il avait eue avec Meghan – qu’il avait rencontrée à l’âge de 31 ans.

Il a dit: «Elle l’a vu, elle l’a vu tout de suite, elle pouvait dire que j’avais mal.

«Et certaines choses qui étaient hors de mon contrôle me mettaient vraiment en colère. Et cela ferait bouillir mon sang.

Il a ensuite souligné les trois occasions poignantes de sa vie où il se sentait «impuissant», ce qui le poussait à demander de l’aide: lorsque la princesse Diana était poursuivie par des paparazzi et qu’il était dans la voiture; en Afghanistan dans un hélicoptère Apache; et quand il a eu cette conversation avec Meghan.

Il a également dit qu’il travaillait sur lui-même «depuis cinq ans», ce qui a commencé par une thérapie.

Harry a expliqué: «Une fois que j’ai commencé la thérapie, c’était comme si la bulle avait éclaté.

«J’ai arraché ma tête du sable et je l’ai bien secouée et j’étais comme, vous êtes dans cette position de privilège, arrêtez de vous plaindre et arrêtez de penser que vous voulez quelque chose de différent – faites-le différent – parce que vous ne pouvez pas obtenir en dehors.”

Le prince Harry et William discutent de leur santé mentale en 2017

Harry, William et Kate ont travaillé ensemble pour briser la stigmatisation entourant la santé mentale en 2017 (Image: .)

Harry a parlé franchement de la façon dont William l’avait aidé à chercher de l’aide professionnelle (Image: .)

Cela suggérerait qu’Harry suivait une thérapie tout au long de sa relation avec Meghan – et pourtant elle n’a pas été en mesure de trouver le même soutien.

Harry n’est pas non plus le premier royal à parler de la recherche d’une thérapie.

La princesse Diana a déclaré lors de son interview à BBC Panorama en 1995 qu’elle «avait reçu beaucoup de soins, mais je savais en moi que ce dont j’avais besoin, c’était de l’espace et du temps pour m’adapter à tous les différents rôles qui m’étaient venus».

Kate, duchesse de Cambridge, a défendu la recherche d’une thérapie en 2017.

Elle a déclaré: «Si l’un de nous attrapait de la fièvre pendant la grossesse, nous demanderions conseil et soutien à un médecin.

«Obtenir de l’aide pour notre santé mentale n’est pas différent. Nos enfants ont besoin de nous pour prendre soin de nous et obtenir le soutien dont nous avons besoin. »

La princesse Diana parle à Martin Bashir en 1995 de ses difficultés derrière les murs du palais (Image: .)

William a parlé de son propre «point de basculement» lorsqu’il travaillait avec l’East Anglian Air Ambulance, et a depuis travaillé pour encourager les hommes en particulier à s’ouvrir à leurs luttes internes.

Il a dit: “Il peut y avoir un temps et un endroit pour la lèvre supérieure raide, mais pas au détriment de votre santé.”

Le frère de Kate, James Middleton, a également déclaré au Telegraph que chaque membre de sa famille avait suivi une thérapie avec lui.

Il a dit: «C’était tellement important parce que cela les a aidés à me comprendre et à comprendre comment mon esprit fonctionnait.»

La princesse Margaret aurait cherché une thérapie pour la dépression après son divorce avec Antony Armstrong-Jones à la fin des années 70.