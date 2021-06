Le prince Harry s’ouvre sur Lilibet et Archie alors qu’il fait une apparition surprise aux récompenses | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex a rencontré les lauréats des prix WellChild lors d’une garden-party privée à Kew Gardens.

Harry a déclaré : « Depuis qu’il est devenu patron de WellChild en 2007, cette organisation et les personnes qui la composent occupent une place extraordinairement spéciale dans mon cœur.

“Je n’étais pas père à l’époque, et pourtant les histoires de ces enfants et de ces parents transcendaient cela. Je n’avais pas besoin d’être papa pour ressentir l’impact de ce travail inestimable.

“Maintenant, en tant que père de deux enfants, je me sens d’autant plus connecté, inspiré et impressionné par la résilience de ces familles, qui relèvent des défis indescriptibles avec le soutien de WellChild.”

Il a ajouté: “La santé de nos enfants, de nous tous, n’aurait pas pu être plus au cœur de nos préoccupations au cours de l’année écoulée.

“Et, tout au long de cette période, la communauté WellChild a donné l’exemple sur la façon de se présenter et d’agir avec compassion les uns pour les autres.

“Je ne pourrais pas être plus fier d’être ici, de rencontrer les lauréats du prix WellChild de cette année, de remercier les infirmières et les médecins pour tout ce qu’ils font et de célébrer ces familles extraordinaires.”

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres suivront.