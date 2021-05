Le prince Harry s’ouvre sur l’utilisation de l’alcool pour «masquer la douleur» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a fait la révélation déchirante dans un documentaire sur la santé mentale qu’il a réalisé avec Oprah Winfrey, diffusé aujourd’hui. La série AppleTV +, ‘Le moi que tu ne peux pas voir, présente plusieurs autres célébrités qui réfléchissent à leurs expériences et discutent de la stigmatisation entourant la santé mentale. Le prince Harry a exploré le traumatisme qu’il a ressenti après la mort de sa mère et les mécanismes d’adaptation malsains qu’il a développés par la suite.

Harry a dit: «Non, complètement inconscient de cela. «Mon cerveau me dit que je suis dans une bagarre, je ne l’ai jamais su. Pourquoi le saurais-je?

Il a ensuite décrit ses dix années dans l’armée comme «la période la plus heureuse de sa vie».

Harry expliqua qu’il était capable d’être comme tout le monde pour une fois – porter le même uniforme, suivre la même formation et commencer par le bas.

Il a même affirmé qu’il était «le plus à l’aise» lors d’une tournée en Afghanistan, parce que c’était loin des médias.

Cependant, vers la fin de la vingtaine, Harry commença à remettre en question son rôle de royal et réalisa qu’il allait devoir faire face à son passé.

Harry a beaucoup bu dans un pub local, le Rattlebone Inn, et a pris de la drogue dans les jardins de Highgrove pendant une période de deux mois, selon le News of the World.

St James’s Palace n’a pas nié les informations, confirmant que le prince avait «expérimenté des drogues à plusieurs reprises», mais a souligné que la consommation de cannabis n’était pas «régulière».

Cependant, un prince Charles inquiet l’a envoyé dans une clinique de réadaptation pendant une journée afin qu’il puisse entrevoir les dangers de la drogue.

Un porte-parole du palais a déclaré: «C’est une question grave qui a été résolue au sein de la famille et qui est maintenant dans le passé et close.»

Ces incidents sont maintenant particulièrement troublants dans le contexte où Harry a peut-être bu et pris des drogues pour masquer sa douleur émotionnelle.

Harry n’est pas le seul royal à avoir connu des problèmes de santé mentale.

En fait, sa propre femme Meghan Markle a avoué dans leur entretien avec Oprah Winfrey plus tôt cette année qu’elle avait eu des pensées suicidaires lorsqu’elle était enceinte d’Archie.

Elle a accusé The Firm de ne pas l’aider suffisamment pendant cette période sombre.

Pendant ce temps, Harry a déclaré qu’il avait eu trop «honte» pour admettre à sa propre famille que Meghan avait besoin d’aide.

Pour une assistance confidentielle, appelez les Samaritains du Royaume-Uni au 116 123 ou envoyez un e-mail à jo@samaritans.org.

The Me You Can’t See est désormais disponible sur AppleTV +.