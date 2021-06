Le prince Harry subit d’énormes pressions pour renoncer aux titres royaux alors que la pétition approche les 60 000 | Royale | Nouvelles

L’auteur royal Lady Colin Campbell a lancé la pétition il y a deux semaines exhortant le duc de Sussex – qui a quitté ses fonctions royales pour une nouvelle vie en Amérique avec Meghan Markle – à renoncer volontairement à ses titres. Et vendredi à 21 heures, il avait été signé par 57 000 personnes.

La pétition de Lady C appelle le petit-fils de la reine à suspendre ses titres royaux.

Elle insiste sur le fait que cette décision le libérerait des “contraintes diplomatiques, politiques et constitutionnelles qui font inévitablement partie du rang royal”.

La pétition dit: “Le but est d’inviter le prince Harry à demander volontairement à la reine de mettre son style, ses titres et son rang royaux en suspens, le libérant ainsi des contraintes diplomatiques, politiques et constitutionnelles qui font inévitablement partie du rang royal, et le libérant davantage des conflits constitutionnels que ses convictions sont en train de créer, avec toutes leurs implications au pays et à l’étranger, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique, où ses convictions articulées sont en conflit ouvert avec les principes acceptés à la fois de la Constitutions britannique et américaine.

« En tant que simple citoyen, sans rang, style ou titre royal, il pourra se livrer à ses convictions personnelles, comme c’est le droit de tous les particuliers, sans que cela puisse en résulter la possibilité de porter atteinte à l’institution de la monarchie ou aux relations entre amis pouvoirs, et sera libre d’exprimer des croyances, aussi répréhensibles soient-elles, sans les retombées qui seraient autrement inévitables tant qu’il possède le statut royal.

« Son invitation au Souverain, étant de son plein gré, résoudra des conflits qui seraient autrement inévitables, et lui permettra d’avoir le mérite d’avoir placé les intérêts nationaux et internationaux avant les siens, personnels, dans le processus qui l’a gagné respect dont il ne jouira pas autrement.”

Lady C a également déclaré au Daily Star : “Je l’ai commencé parce que je pense que c’est la bonne chose à faire.

“J’ai parlé à des gens, beaucoup de gens, qui pensent que c’est la bonne chose à faire et que c’est la solution.

“C’est une solution digne pour toutes les personnes concernées.

Cependant, le couple s’est déchaîné contre la famille royale dans une série d’interviews à la suite de Megxit.

Harry et Meghan ont fait une série d’affirmations préjudiciables à propos de la famille royale dans leur interview d’Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Le duc a insisté sur le fait que son père, le prince Charles et son frère, le prince William, étaient “piégés” dans la monarchie.

Il a ensuite décrit la vie en tant que membre de la famille royale comme “un mélange entre le Truman Show et le fait d’être dans un zoo” lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert le mois dernier.

Et dans sa série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See, Harry a accusé la famille royale de “négligence totale” et a averti qu’il “ne serait jamais contraint au silence” à l’avenir.

Harry et l’ancienne actrice Meghan ont quitté la famille royale en mars 2020.

Ils vivent maintenant dans un manoir à Montecito et poursuivent une nouvelle vie de liberté personnelle et financière.