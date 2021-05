Le prince Harry subit un énorme contrecoup américain – “Si vous ne l’aimez pas ici, retournez en Grande-Bretagne!” | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a été frappé par une vague de réactions négatives à la suite d’une série d’entretiens controversés avec les médias américains. Après son interview explosive d’Oprah Winfrey aux côtés de Meghan Markle, Harry a constaté une baisse du soutien parmi les Américains et les Britanniques. À la suite d’interventions plus récentes, Harry a vu sa “popularité chuter” au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Charlie Rae, ancien rédacteur en chef royal du Sun, a déclaré ce matin à talkRADIO: “Ce gars était un héros en Grande-Bretagne et maintenant il est le zéro, j’en ai peur.

“Sa popularité a diminué. Il y a eu un sondage l’autre soir qui a montré que 54% des gens souhaitaient juste qu’il se taise.”

L’animateur radio Kevin O’Sullivan a répondu : “Les sondages de popularité pour lui et Meghan des deux côtés de l’Atlantique sont en chute libre.

“Il a commis la grave erreur il y a quelques semaines de remettre en question le premier amendement sacré de l’Amérique, qui concerne la liberté d’expression.

“Les Américains n’acceptent pas les intrus qui se présentent dans leur pays et le critiquent.”

M. Rae a ajouté: “Il a fait face à de nombreuses critiques en Amérique.

“Il a commis une grave erreur en critiquant le premier amendement.

“Il y a eu énormément de trafic sur les réseaux sociaux de la part d’Américains disant ‘si vous n’aimez pas ça ici, rentrez’.”

M. Rae a cité un nouveau sondage pour Newsweek qui a montré que plus de la moitié des Britanniques veulent moins entendre de Meghan Markle et du prince Harry.

Au total, 54% ont déclaré qu’ils préféreraient en savoir moins sur le couple, contre 18% qui souhaitaient en savoir plus.

Sean Hannity, qui présente la troisième plus grande émission d’information du soir aux États-Unis, s’est lancé dans une tirade, le qualifiant de “douleur royale droite dans le cul **”.

Amber Athey, rédactrice en chef de The Spectator US à Washington, a déclaré à Good Morning Britain : « Le Royaume-Uni est l’un des 10 principaux exportateurs vers les États-Unis – en tant qu’Américain, selon les mots de l’ancien président Donald Trump, vous n’envoyez pas tous votre meilleur. Je vous en supplie, s’il vous plaît, reprenez le prince Harry.”

La co-animatrice de The View, Meghan McCain, a tweeté : “Nous avons mené une guerre en 1776, nous n’avons donc pas à nous soucier de ce que vous dites ou pensez. Cela étant dit, vous avez choisi de vous réfugier dans votre patrie ici et de prospérer parce que tout ce notre pays a à offrir et l’une des choses les plus importantes est le 1er amendement – faites preuve d’un respect total.”

À la suite de l’interview d’Oprah Winfrey en mars, 44% des Américains n’avaient pas beaucoup de sympathie pour la décision de Harry et Meghan de quitter la famille royale, contre 40% qui l’ont fait.

Les opinions négatives du couple ont également bondi aux États-Unis, les notes défavorables du prince Harry augmentant de neuf points par rapport à il y a un an (17 % à 26 %), tandis que les notes négatives de Meghan Markle ont augmenté de dix points (23 % à 33 %), selon aux sondages YouGov.