Le prince Harry suit l’exemple de Meghan avec un nouveau projet – Duke rejoint un panel sur la désinformation | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex sortiront en force mardi prochain car ils participent tous deux à deux panels de discussion différents. Le 9 novembre, le prince Harry rejoindra un événement intitulé « The Internet Lie Machine ».

Organisé par le magazine Wired dans le cadre de son sommet REWIRED 2021, ce panel se concentrera sur la désinformation et son coût réel pour les individus, les communautés et les sociétés.

La description de l’événement disait : « Quel est le coût réel d’un mensonge sur Internet, pour nous-mêmes, nos communautés, nos sociétés ?

« Alors que les algorithmes des médias sociaux récompensent la valeur choc par rapport à la réalité, alors que la frontière entre les faits et la fiction s’affaiblit chaque jour, alors que la propagande médiatique et la haine en ligne se multiplient, nous devons nous demander : comment en sommes-nous arrivés là et comment sortir de ce gâchis ? »

« Nous entendrons une autorité experte sur la montée de la propagande numérique, un éminent défenseur des droits civiques qui comprend la collision entre la désinformation et la justice raciale, et un leader mondial qui s’attaque à la désinformation à la recherche d’une nouvelle ère de vérité. »

Le prince Harry, présenté comme le co-fondateur d’Archewell, sera parmi les trois orateurs de l’événement, rejoint par Renée DiResta, responsable de la recherche technique à l’Observatoire Internet de Stanford, et Rashad Robinson, coprésident de la Commission Aspen sur les troubles de l’information. et président de Color Of Change.

