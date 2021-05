Le prince Harry sur «un terrain de plus en plus risqué» au milieu des dernières attaques de la famille royale | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a longuement parlé de ses problèmes de santé mentale dans la série The Me You Can’t See, avec la co-présentatrice Oprah Winfrey. Harry a décrit comment lui et Meghan Markle se sentaient “complètement impuissants” en tant que membres de la famille royale, affirmant qu’ils étaient confrontés à “un silence total ou une négligence totale” chaque fois qu’ils demandaient de l’aide.

L’expert royal Daniela Elser a suggéré que les attaques incessantes du duc contre l’entreprise commencent à devenir ennuyeuses.

Écrivant dans une chronique pour news.com.au, Mme Elser a déclaré: “Le sentiment qui préside peut être simplement attribué à ceci: Bâillement.

“Depuis que Harry et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, se sont ouverts à Oprah en mars, leurs dénonciations de la famille royale ont commencé à surgir avec une certaine prévisibilité qui frise désormais la monotonie.”

Elle a ajouté: «La sympathie du public, pourrait bien trouver Harry, est une ressource limitée, un fait rendu encore plus aigu par les événements des 15 derniers mois.

“Netflix et Spotify ne versent pas seulement d’énormes sommes d’argent pour la narration compatissante du couple, mais pour le fait qu’ils généreront, soi-disant, d’énormes quantités de publicité et potentiellement des abonnés.”

L’expert royal a également critiqué “l’audace farfelue” de Harry pour affirmer que ses commentaires cinglants sur la famille royale conduiront à de meilleures relations.

Au cours de la série Apple TV, Harry a déclaré: “J’aime penser que nous avons pu dire la vérité de la manière la plus compatissante possible, laissant ainsi une ouverture pour la réconciliation et la guérison.”

Mme Elser a ajouté: “Le manque de logique et de conscience de soi ici dément la croyance.”

L’expert royal a exhorté le duc à montrer “une sorte de distinction établie entre le fait qu’il s’ouvre sur sa souffrance pour véritablement aider les autres et lui semblant viser la famille royale avec un abandon régulier et sinistre”.