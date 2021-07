Le prince Harry taquiné dans une remarque effrontée de la sœur de Diana lors du dévoilement de la statue, selon un expert | Royale | Nouvelles

in

La sœur de la princesse Diana, Lady Sarah McCorquodale, était ravie de rencontrer le prince Harry avant le dévoilement de la statue de Diana. Lady Sarah et le prince Harry se sont embrassés sur les deux joues avant que la sœur de Diana n’apparaisse pour chuchoter quelque chose au prince. Maintenant, un lecteur labiale a maintenant étudié les séquences filmées de la réunion et a révélé ce qui aurait pu se dire entre le prince Harry et sa tante.

Jeremy Freeman, un lecteur labiale certifié, a expliqué au Daily Star ce qui s’était dit entre le prince Harry et sa tante.

Après le salut, le lecteur labiale a suggéré à Lady Sarah de lever les yeux vers le prince Harry et de demander : « Est-ce ainsi que vous vous embrassez ?

Le prince Harry a ensuite fait semblant en plaisantant de l’embrasser deux fois de plus.

Lady Sarah a alors répondu et a dit: “Oh!”

Le langage corporel entre chaque frère a montré que le dévoilement de la statue était un “moment poignant” pour eux deux.

La statue montre la princesse Diana flanquée de deux enfants.

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré au Daily Star que la statue de la princesse Diana reflétait sa “chaleur, son élégance et son énergie”.

Elle a ajouté que les enfants représentent “l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse”.

La rencontre des deux frères lors du dévoilement de la statue était leur première apparition ensemble depuis les funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

Lors du dévoilement, les frères ont déclaré dans une déclaration commune: “Nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère.

“Des qualités qui ont fait d’elle une force du bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.”

Ils ont dit qu’ils voulaient que la statue soit considérée “comme un symbole de sa vie et de son héritage” et ont remercié “tous ceux dans le monde qui gardent la mémoire de notre mère vivante”.