Le prince Harry tente de guérir la faille royale en envoyant un SMS à Kate après la naissance de Lilibet | Royale | Nouvelles

Le prince Harry ‘a dit à la reine qu’il donnerait son nom à son enfant’, selon un expert

Le duc de Sussex a accueilli son deuxième enfant avec Meghan Markle vendredi dernier. Elle a été nommée d’après le surnom de la famille de la reine et aussi de la mère de Harry, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997.

Mais au milieu d’une querelle en cours entre le duc et la duchesse de Sussex et la famille royale, le prince Harry a apparemment tenté de combler le fossé.

On pense que Harry a envoyé un SMS à sa belle-sœur, Kate Middleton, cimentant son rôle de pont entre lui et son frère, le prince William, a rapporté le Mail on Sunday.

La possibilité de tendre la main survient au milieu d’une bataille en cours pour le duc et la duchesse de Sussex en nommant leur fille, Lilibet.

Le nom de Lilibet rappelle l’enfance de la reine lorsqu’elle ne pouvait pas prononcer son propre nom.

Le prince Harry tente de mettre fin à la faille en envoyant un texte à Kate (Image: .)

Kate Middleton et le prince Harry (Image : .)

La seule personne qui a utilisé ce nom ces derniers temps était le prince Philip, duc d’Édimbourg, décédé en avril.

Lors des funérailles du prince Philip en avril, la duchesse de Cambridge a semblé agir en artisan de la paix entre Harry et William.

Les funérailles ont marqué la première fois que les frères et sœurs royaux se sont rencontrés face à face depuis mars de l’année dernière, lorsque Harry a démissionné en tant que membre senior du cabinet.

Harry et son frère ont été aperçus à la caméra en train de se parler après les funérailles du duc d’Édimbourg au château de Windsor.

Le prince Harry a retrouvé le prince William aux funérailles du prince Philip (Image: .)

Brian Hoey, qui a écrit une biographie du prince William, a déclaré que Kate était le “roc dont la monarchie” dépendrait.

Il a déclaré au Sun en avril : « Ils disent que vient l’heure, vient l’homme. Mais dans le cas de la famille royale, c’est une femme.

« Dieu merci pour Kate – elle est le rocher sur lequel la monarchie dépendra.

“Samedi, elle s’est comportée de manière absolument impeccable.”

Arbre généalogique royal (Image : Express)

L’expert royal Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a ajouté: «Après les choses que Meghan a dites à Oprah à propos de la duchesse de Cambridge, Kate aurait eu tout à fait le droit d’éviter également Harry.

«Elle vient d’avoir de belles manières – enseignées par sa mère Carole – et quand elle voit une situation embarrassante, elle intervient.

“C’est pourquoi elle a parlé à Harry.”

Les rumeurs d’une rupture entre Harry et William persistent depuis des années, le jeune frère faisant allusion à la querelle dans une interview télévisée en 2019.

Meghan Markle et le prince Harry avec bébé Archie (Image: .)

Les tensions ont commencé lorsque William a offert à Harry des conseils pour ralentir les choses avec Meghan, ce à quoi le plus jeune fils s’est hérissé.

Et la situation s’est aggravée lorsque Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale sans aucun avertissement l’année dernière.

Leur relation s’est considérablement détériorée après l’interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey le mois dernier.

Le couple a fait plusieurs allégations choquantes contre la famille royale, notamment en affirmant qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie.

La reine Elizabeth II (Image : .)

Depuis lors, Harry a également participé à un podcast et à une série documentaire où il a frappé la famille royale.

Le mois dernier, le duc de Sussex est apparu sur le podcast Armchair Expert où il a déclaré qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à son fils Archie et à sa future fille.

Dans une nouvelle série documentaire, intitulée ” The Me You Can’t See “, Harry a également parlé de ses expériences avec la santé mentale, affirmant que sa souffrance remonte aux ” mêmes personnes, au même modèle commercial et à la même industrie “.