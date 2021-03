Le prince Harry tente de «suivre» Meghan Markle «très brillante» avec de nouveaux emplois | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a décroché deux emplois alors qu’il commence une nouvelle vie en Amérique avec sa femme loin de la famille royale. L’agent de célébrité Jonathan Shalit a déclaré que Harry essayait de « suivre » la duchesse de Sussex avec les rôles.

M. Shalit a déclaré au Telegraph: «J’ai rencontré Meghan à plusieurs reprises et c’est une femme extrêmement astucieuse, très brillante, incroyablement impressionnante.

«Donc, pour qu’Harry puisse suivre sa femme, il doit trouver son propre nom et identité et c’est le début.

« Il n’a pas besoin de célébrité.

«Quand vous êtes royal, vous êtes la plus grande célébrité du monde.

« Mais ce que cela fait, c’est permettre à Harry d’avoir de la pertinence. »

Harry a été nommé Chief Impact Officer de la société américaine de coaching professionnel et de santé mentale BetterUp.

La société, qui a été fondée en 2013, propose un coaching, des conseils et un mentorat professionnels sur mobile.

Dans un communiqué, le petit-fils de la reine a déclaré qu’il était « vraiment ravi » de rejoindre BetterUp et que son objectif était de « susciter des dialogues critiques sur la santé mentale, de créer des communautés solidaires et compatissantes et de favoriser un environnement propice aux conversations honnêtes et vulnérables ».

LIRE LA SUITE: « L’affirmation de la sournoise Meghan Markle » contestée « Oprah n’a pas contesté »

« C’est ce que BetterUp rend possible et j’ai hâte de participer à ce voyage avec vous. »

Harry a également rejoint la nouvelle Commission sur les troubles de l’information de l’Institut Aspen.

Il a déclaré dans un communiqué: «Comme je l’ai dit, l’expérience du monde numérique d’aujourd’hui nous a inondés d’une avalanche de désinformation, affectant notre capacité en tant qu’individus et sociétés à penser clairement et à comprendre vraiment le monde dans lequel nous vivons.

«Je suis convaincu qu’il s’agit d’un problème humanitaire – et en tant que tel, il exige une réponse multipartite de la part des voix de plaidoyer, des membres des médias, des chercheurs universitaires et des dirigeants du gouvernement et de la société civile.

« Je suis impatient de rejoindre cette nouvelle commission Aspen et j’ai hâte de travailler sur une approche orientée vers la solution à la crise du désordre de l’information. »

Il se joindra à 14 autres commissaires et à trois coprésidents pour mener une étude de six mois sur l’état des médias aux États-Unis.

Meghan et Harry, qui ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify, vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales en mars 2020.