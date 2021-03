Le prince Harry travaillera de chez lui dans son manoir de Montecito, vous les gars ⋆ .

Nous parlons toujours du dernier emploi du prince Harry, en tant que Chief Impact Officer pour Better Up! Harry travaille chez Better Up depuis janvier après avoir été présenté au PDG Alexi Robichaux à la fin de l’année dernière à un moment donné. Better Up a reçu des tonnes de presse cette semaine en raison de leur recrutement de haut niveau, et comme vous pouvez l’imaginer, les médias britanniques sont salés AF. Robichaux a déclaré à CNN que l’embauche d’Harry n’était pas une sorte de cascadeur:

CNN: En quoi son expérience et son CV vous font-ils croire qu’il est la bonne personne pour ce rôle?

Robichaux: Tout d’abord, c’est ce qu’il est en tant que personne. J’ai été tellement impressionné par son désir sincère et sincère de rendre service et d’avoir un impact positif dans le monde. Deuxièmement, il a fait le travail, de Heads Together aux jeux Invictus. Il a une feuille de route incroyable liée à l’avancement de cette mission de santé mentale. Bien avant que nous ayons eu l’occasion de le rencontrer, j’avais toujours rêvé que nous aurions peut-être la chance de travailler avec quelqu’un comme lui, qui a été l’une des principales forces mondiales en matière de santé mentale. Nous n’aurions pas pu penser à quelqu’un de mieux pour ce rôle et nous sommes ravis de travailler avec lui. CNN: Les critiques se pencheront sur cela et diront que c’est un grand coup de PR. Lorsque vous regardez l’interview d’Oprah Winfrey, craignez-vous qu’il ne soit une distraction pour l’entreprise en général?

Robichaux: Je pense que l’essentiel est sûr, nous prendrons le PR. Ce n’est pas pourquoi nous avons commencé à travailler avec le prince Harry. Sa perspicacité et ses expériences uniques sont difficiles à mettre en mots. C’est là que nous nous concentrons et que nous concevons le rôle.

Ouais, je veux dire que je peux comprendre quelques-unes des critiques à propos de Harry qui a accepté ce poste et je pense vraiment que Better Up est plus que satisfait du profil élevé et des millions de dollars dans la presse libre. Mais il est idiot de prétendre qu’Harry est en quelque sorte non qualifié, ou qu’il n’y a aucun moyen qu’il puisse être un atout légitime pour une entreprise. C’est un vétéran, il a travaillé dans un rôle de contact avec le public toute sa vie et il a travaillé dans des organismes de bienfaisance et des problèmes de santé mentale pendant toute sa vie d’adulte. Il pouvait trouver du travail n’importe où. Mais pendant la pandémie, il travaillera toujours à domicile.

Le prince Harry commencerait sa nouvelle carrière dans une start-up de santé mentale travaillant à domicile, dans son vaste manoir californien avec 16 salles de bains et une piscine. Le duc de Sussex a été nommé directeur de l’impact chez BetterUp, une entreprise qui se concentre sur le coaching des gens sur leur santé mentale pour améliorer la performance des gens. Selon les rapports, il sera initialement un travailleur à domicile, opérant à partir de son coussin américain en peluche. Bien que le travail à domicile soit devenu la norme pour de nombreux, le prince Harry n’aura aucun problème d’espace. Le manoir chic de Santa Barbara, d’une valeur de 14,7 millions de dollars, comprend une bibliothèque, un cinéma et un spa, ainsi que neuf chambres et 16 salles de bains. L’énorme maison sur 5,4 acres de terrain à Montecito est voisine des propriétés appartenant aux icônes américaines du salon de discussion Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres. L’auteur royal Penny Junor aurait déclaré que la nouvelle configuration était un monde loin de l’expérience de la plupart des gens en matière de travail à domicile. Elle a dit: «Il y aura probablement de la place pour lui sur la table de la cuisine. Il ne trébuchera pas sur les briques Duplo – je suis sûr qu’il peut trouver une chambre pour lui-même. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour lui que pour beaucoup d’autres qui ont du mal à travailler à domicile.

Ces gens sont tellement salés et évidents, mon Dieu. Et ce n’est pas comme si Harry travaillait à domicile. Il a travaillé à domicile. Il travaille chez Better Up depuis janvier. Il travaille de chez lui à Montecito depuis qu’il a acheté l’endroit. Je parie qu’il a même son propre espace de bureau dédié, peut-être avec une salle de bain attenante !!

