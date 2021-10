Le prince Harry va perdre un autre rôle dans la famille royale alors que Beatrice est sur le point de prendre la relève | Royale | Nouvelles

La famille royale est actuellement confrontée à un « mal de tête constitutionnel » en raison de l’absence du prince Harry en tant que royal actif, car il ne peut plus exercer ses fonctions de conseiller d’État. En vertu de la constitution royale actuelle, quatre membres de la famille ont le droit d’être « conseillers d’État », ce qui signifie qu’ils peuvent effectuer des engagements au nom de la reine si elle ne se sent pas bien. Comme il ne vit plus au Royaume-Uni, ce poste pourrait être réaffecté à la princesse Beatrice, qui est la suivante sur le trône après son père, le prince Andrew.

Vernon Bogdanor, professeur de gouvernement au King’s College de Londres et auteur de Monarchy And The Constitution, a déclaré : « Un conseiller non domicilié au Royaume-Uni ne peut pas agir, ce qui exclut Harry.

« La prochaine en ligne et au-dessus de l’âge requis de 21 ans serait la princesse Béatrice.

« Cependant, la plupart des fonctions du chef de l’État peuvent être dévolues.

« Il n’est, par exemple, pas constitutionnellement nécessaire que la reine assiste à l’ouverture officielle du Parlement. »

LIRE LA SUITE: La famille royale « déploie les gros canons » avec l’apparition du nouveau « Fab Four »

Express.co.uk a contacté Buckingham Palace mais ils ont refusé de commenter.

Les conseillers actuels sont le prince Charles, le prince William, le prince Andrew et le prince Harry, choisis parce qu’ils sont les quatre prochains sur le trône et ont au moins plus de 18 ans.

Tout comme le prince Harry, la position du prince Andrew est mise en doute après qu’il s’est retiré de ses fonctions publiques en 2019 après que des allégations d’abus sexuels aient été portées contre lui aux États-Unis.

Selon le MailOnline, les assistants du palais envisagent également d’élever Camilla, la duchesse de Cornouailles, dans le groupe des meilleurs membres de la famille royale.

Ces dernières années, elle a assumé un rôle plus important au sein de la famille royale et a considérablement augmenté sa popularité auprès du public britannique depuis son mariage avec le prince Charles en 2005.

Une source proche du palais a déclaré au MailOnline: « C’est un casse-tête constitutionnel. Avec un monarque vieillissant, on parle de ce qui se passera si la reine est incapable de travailler pour une raison quelconque.

« Vous ne pouvez pas laisser Andrew et Harry le faire et Charles et William sont extrêmement occupés. »

Les conseillers d’État ont joué auparavant un rôle crucial dans le fonctionnement de la monarchie. En 1974, la reine mère et la princesse Margaret sont intervenues pour approuver la dissolution du gouvernement de Ted Heath, tandis que la reine et le prince Philip étaient en tournée en Nouvelle-Zélande.

La princesse Béatrice est actuellement dixième dans l’ordre de succession, et bien qu’elle ne soit pas classée comme royale active et ne reçoive pas d’allocation de la subvention souveraine, elle entretient toujours des relations avec un certain nombre d’organisations caritatives et a accompagné la reine à des engagements officiels. .

Elle est vice-présidente des partenariats stratégiques de la société de logiciels Afiniti et réside au St James’s Palace avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi et leur petite fille, Sienna Elizabeth.

A NE PAS MANQUER

C’est le tonique ! La reine retrouve la santé en regardant ses émissions de télévision préférées [LATEST]

Meghan Markle et Harry se sont happés par Netflix «désespéré» au moment idéal alors que «les étoiles étaient alignées» [INSIGHT]

Kate et William montreront aux États-Unis « ce que la royauté peut faire » après que Meghan et Harry « endommagent » Firm [ANALYSIS]

La reine se repose actuellement au château de Windsor sous avis médical, après être tombée malade le 20 octobre.

Après avoir mené un mois chargé d’engagements royaux, elle a été forcée d’annuler un voyage en Irlande du Nord à la dernière minute et il a par la suite été révélé qu’elle avait passé la soirée à l’hôpital.

Buckingham Palace a ensuite annoncé qu’elle avait « à regret » décidé de ne pas se rendre à Glasgow pour le sommet de la COP26, où elle devait assister à une réception diplomatique le 1er novembre.

Sa maladie n’est pas liée à Covid et elle entreprend actuellement des « tâches de bureau légères » depuis Windsor et a annulé ses engagements pour les deux prochaines semaines.

Les responsables du palais ont cependant clairement indiqué que c’était sa « ferme intention » d’assister au service du souvenir au cénotaphe le 14 novembre.