Le prince Harry va « remettre en question ce qu’il a abandonné » après la fin de la « phase de lune de miel » | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry “n’a pas eu de temps avec sa famille”, selon un expert

Le prince Harry semble aimer sa nouvelle vie en Californie avec sa famille de quatre personnes. Cependant, il pourrait bientôt se demander pourquoi il a abandonné son ancienne vie au Royaume-Uni après avoir assisté au dévoilement très émouvant de la statue de la princesse Diana aux côtés du prince William, selon l’auteur royal Duncan Larcombe.

L’expert a déclaré au magazine Closer : “Harry et Meghan semblent penser qu’ils peuvent coexister dans ces deux mondes – le monde de la famille royale britannique et celui des célébrités américaines.

“Harry aime la vie américaine maintenant – mais il est toujours en phase de lune de miel.

“Je pense que revenir et voir son frère, en particulier dans le contexte très émouvant d’un mémorial pour leur mère, le fera peut-être se demander pourquoi il a tout abandonné.”

Harry s’est ouvert sur son déménagement aux États-Unis lors de son apparition sur le podcast Armchair Expert.

Le prince Harry aux funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

Le prince Harry et le prince William se sont réunis pour honorer l’héritage de leur mère (Image: GETTY)

S’adressant aux acteurs Dax Shepard et Monica Padman, le duc de Sussex a déclaré franchement qu’il n’avait pas l’intention de déménager en Californie.

Cependant, il a pris cette mesure pour protéger sa famille et sa propre santé mentale, a déclaré Harry.

Parlant de la parentalité et de sa tentative de “briser le cycle” de la douleur et de la souffrance, le duc a déclaré: “Ce sont beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, en tant que parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘Tu sais quoi, ça m’est arrivé, je vais m’assurer que ça ne t’arrive pas’.”

Il a poursuivi: “C’est difficile à faire, mais pour moi, cela se résume à une prise de conscience.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry « n’a pas eu de temps avec sa famille » – Meghan « lui manquait »

Le prince Harry et le prince William ont dévoilé ensemble la statue de la princesse Diana (Image: GETTY)

“Je ne l’ai jamais vu, je ne l’ai jamais su, et puis soudain j’ai commencé à le reconstituer et à dire ‘OK, alors c’est là qu’il [Prince Charles] allé à l’école, c’est ce qui s’est passé ».

“Je sais cela à propos de sa vie, je sais aussi que cela est lié à ses parents, donc cela signifie qu’il m’a traité comme il a été traité … alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?”

Enfin, évoquant son déménagement aux États-Unis, le duc de Sussex a déclaré: “Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan mais parfois vous devez prendre des décisions et mettre votre famille d’abord et accordez la priorité à votre santé mentale.”

Harry a déménagé aux États-Unis fin mars 2020, quelques jours seulement avant que lui et Meghan ne quittent officiellement leur poste de membre de la famille royale.

A NE PAS MANQUER

Le prince Harry et le prince William saluant leurs tantes (Image : GETTY)

Le prince Harry est retourné au Royaume-Uni fin juin pour dévoiler la statue de sa mère (Image: GETTY)

Le duc et la duchesse de Sussex ont vécu quelques mois chez le producteur Tyler Perry.

En juillet, ils auraient emménagé dans leur nouveau manoir de 11 millions de livres sterling dans le quartier étoilé de Montecito, Santa Barbara.

Parmi leurs voisins, les Sussex peuvent compter Orlando Bloom, Ellen DeGeneres et Oprah Winfrey.

Depuis son déménagement aux États-Unis, le prince Harry n’est retourné que deux fois au Royaume-Uni, également en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le prince Harry et Meghan ont deux enfants (Image: EXPRESS)

En avril, il est retourné à Windsor pour assister aux funérailles du prince Philip.

Ce voyage a duré neuf jours, au cours desquels le duc de Sussex aurait parlé deux fois avec la reine et aurait eu la chance de rencontrer l’un des nouveaux membres de la famille royale – le fils de la princesse Eugénie, August Philip Hawke.

Il est ensuite revenu le mois dernier pour assister au dévoilement de la statue de la princesse Diana dans le Sunken Garden du palais de Kensington.

Le duc est arrivé le 25 juin et est reparti une semaine plus tard, après avoir passé cinq jours en isolement.

Le prince Harry et Meghan ont déménagé en Californie fin mars 2020 (Image: GETTY)

Pendant son séjour, Harry a également assisté à une garden-party organisée par l’un de ses organismes de bienfaisance les plus appréciés, les WellChild Awards.

Le 1er juillet, il a dévoilé la statue de la princesse Diana avec son frère William et en présence des frères et sœurs de Diana.

Meghan n’est pas encore retournée au Royaume-Uni depuis mars de l’année dernière, car elle était très enceinte en avril et avait récemment donné naissance à Lilibet Diana lorsque Harry est parti pour l’Angleterre en juin.