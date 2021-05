Le prince Harry veut «briser le cycle» de «douleur et souffrance» de son enfance | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex attendent leur deuxième enfant et sont parents d’un fils de deux ans, Archie. S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, Harry a décrit sa vie comme «un mélange entre The Truman Show et être dans un zoo».

Il a ajouté: «Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour que je ne le transmettez pas, fondamentalement.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, en tant que parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘vous savez quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas. vous arriver’.”

Harry a poursuivi en décrivant comment son père, le prince Charles, «m’a traité comme il était traité».

LIRE LA SUITE: L’interview du podcast du prince Harry qualifiée d’“ erreur ” par un expert royal

Il a dit: «C’est difficile à faire mais pour moi, cela se résume à la prise de conscience.

“Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à aller ‘OK, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi qui est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? »

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales, Harry et Meghan ont déménagé aux États-Unis l’année dernière avec Archie.

Le duc a expliqué comment il avait pris la décision de traverser l’Atlantique pour sa famille et sa santé mentale.

Il a dit: «Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et mettre votre famille en premier et votre santé mentale en premier.

Harry a également révélé comment il avait rencontré Meghan dans un supermarché lorsque le couple sortait ensemble et qu’ils ont fait semblant de ne pas se connaître.

Il a expliqué: “ La première fois que Meghan et moi nous sommes rencontrés pour qu’elle vienne et reste avec moi, nous nous sommes rencontrés dans un supermarché de Londres, faisant semblant de ne pas nous connaître, en nous envoyant des textos de l’autre côté de la rue. rayon.

«Il y avait des gens qui me regardaient, me lançaient tous ces regards étranges, venaient me dire bonjour ou autre, mais là je lui envoie un texto pendant que nous faisons du shopping, lui demandant si c’est la bonne chose et elle répond ‘Non, tu veux le papier parchemin ».»

Mais maintenant Harry est à Los Angeles, il se sent différent et plus libre.

Il a ajouté: «Donc, vivant ici maintenant, je peux réellement lever la tête et je me sens différent, mes épaules sont tombées, alors ayez les siennes, vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre, je peux emmener Archie à l’arrière de mon vélo, Je n’aurais jamais eu la chance de faire ça.