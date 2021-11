Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Meghan Markle a ébloui le tapis rouge en arrivant avec le prince Harry pour un événement honorant les héros de guerre à New York.

La duchesse de Sussex, 40 ans, abasourdie dans une longue robe rouge glamour de Carolina Herrera avec le bracelet de tennis de la princesse Diana au gala Salute to Freedom au Intrepid Sea, Air and Space Museum.

Elle marchait main dans la main avec Harry, 37 ans, qui portait un smoking avec une cravate noire, orné de ses médailles et de la croix du chevalier commandeur de l’ordre royal de Victoria. Le couple portait également des coquelicots.

Le duc de Sussex a été autorisé à épingler ses médailles sur son costume, mais il lui a été interdit de porter son uniforme militaire après avoir renoncé à ses titres honorifiques lorsqu’il s’est retiré de ses fonctions royales.

Le couple ébloui sur le tapis rouge (Photo: .)



Ils ont assisté au gala annuel Salute to Freedom au Intrepid Sea, Air & Space Museum de Manhattan (Photo: .)



Le duc et la duchesse de Sussex marchaient main dans la main (Photo: Rex / Shutterstock)

Leur départ a été surnommé « Megxit » dans la presse britannique, une phrase que Harry a qualifiée de misogyne lors d’un sommet en ligne sur la désinformation sur Internet.

Il a déclaré: “ Peut-être que les gens le savent et peut-être qu’ils ne le savent pas, mais le terme Megxit était ou est un terme misogyne, et il a été créé par un troll, amplifié par des correspondants royaux, et il a grandi et grandi et est devenu un média grand public. Mais ça a commencé avec un troll.

Leur apparition sur le tapis rouge est également survenue alors que Meghan a défendu les sénateurs républicains à froid en utilisant son titre royal pour leur demander un congé de paternité payé.

La duchesse a déclaré qu’elle reconnaissait le précédent selon lequel la famille royale « n’avait aucune implication dans la politique », mais a ajouté qu’elle considérait le problème comme étant « humanitaire ».

Cela est également venu après qu’elle se soit excusée d’avoir induit le tribunal en erreur sur son souvenir des circonstances dans lesquelles des informations ont été fournies par un assistant aux auteurs d’une biographie du couple.

Le duc et la duchesse de Sussex saluent Stephen Rudinski, à droite, un récipiendaire du Valor Award et d’autres (Photo: AP)



Meghan abasourdie dans une longue robe rouge glamour (Photo: .)

Harry a souri et a hoché la tête aux journalistes alors qu’ils glissaient sur le tapis rouge, y compris à celui qui lui a demandé : « Comment va ta grand-mère ? »

Lorsqu’un autre a demandé à la duchesse si elle était fière de son mari, elle s’est exclamée : « Je suis toujours fière de lui. »

Harry a présenté les prix Intrepid Valor à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires, et a expliqué comment son expérience militaire a façonné la personne qu’il est aujourd’hui.

Il a également plaisanté sur la façon dont il vit maintenant le rêve américain.

Le duc a déclaré au public de l’Intrepid Museum: « C’est merveilleux d’être de retour sur l’USS Intrepid une décennie après ma dernière visite – et beaucoup de choses ont changé depuis lors. La semaine dernière, je suis allé faire un tour sur l’Oscar Mayer Wienermobile – comment est-ce pour vivre le rêve américain.

«Je vis aux États-Unis depuis près de deux ans maintenant. Je dois dire qu’être témoin de votre soutien à tous ceux qui se mettent en danger pour défendre nos libertés et nos libertés, c’est remarquable et extrêmement respecté.

«Cela me rappelle la profonde révérence que nous, les Britanniques, avons également pour nos militaires. Les communautés des forces armées de nos deux pays partagent un lien spécial, et je suis reconnaissant d’avoir servi à l’appui de notre alliance commune pendant de nombreuses années.’

Harry a servi dans l’armée pendant une décennie et a effectué deux tournées en Afghanistan, et a organisé les Jeux Invictus pour les militaires et les anciens combattants blessés et blessés depuis 2014.

Il a ajouté: « Alors que nous honorons et réfléchissons au jour du Souvenir au Royaume-Uni, qui partage une date demain avec la Journée des anciens combattants ici aux États-Unis, j’espère que nous continuerons à soutenir le bien-être et à reconnaître la valeur de notre les soldats, les anciens combattants et toute la famille des militaires et des militaires. Nous et eux en sommes meilleurs.

« J’ai servi 10 ans dans l’armée, dont deux périodes de service en Afghanistan – une en tant que FAC (contrôleur aérien avancé) au sol et dans la poussière avec certains d’entre vous, une autre en tant que pilote d’hélicoptère Apache dans les airs soutenant et parlant avec vous.

« Rien n’était plus précieux que le temps que j’ai pu passer avec mes soldats dans un égratignure d’obus, à manger un MRE (repas, prêt-à-manger) à l’arrière d’un char, merci pour les échanges, survoler une mission au-dessus de ces ci-dessous étaient plus sûrs, ou se faisaient rire quand c’était le plus nécessaire.

« Mon expérience dans l’armée a fait de moi ce que je suis aujourd’hui, et je serai toujours reconnaissant envers les personnes avec qui j’ai pu servir, où que nous soyons dans le monde. »

