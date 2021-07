Le prince Harry voulait conseiller William en tant que roi et lui «dire qu’il a tort» | Royale | Nouvelles

Les princes William et Harry se sont tenus côte à côte lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana plus tôt ce mois-ci. Alors que les deux essayaient de faire front commun pour honorer le 60e anniversaire de leur mère, les frères ne semblaient pas trop s’engager les uns avec les autres. La réunion est intervenue après que Harry et son épouse, Meghan Markle, aient déclenché une série de réclamations explosives contre la famille royale – notamment que la duchesse avait été confrontée au racisme et n’avait pas été soutenue lorsqu’elle luttait contre sa santé mentale.

Meghan a également affirmé que Kate l’avait fait pleurer lors d’un essayage de demoiselle d’honneur avant son grand mariage.

Selon une source de Palace, la duchesse de Cambridge ne s’est pas inquiétée des retombées de l’interview d’Oprah Winfrey – et essaie plutôt d’agir comme un stimulateur cardiaque entre les frères.

L’expert royal Camilla Tominey a affirmé que Kate jouait un rôle central dans les coulisses et tentait de réunir la famille.

Harry était incroyablement proche de son frère et de sa belle-sœur.

Le trio apparaissait souvent ensemble lors d’événements et la Royal Foundation, que Harry et Meghan ont quittée, a connu d’énormes succès avec des projets comme les Jeux Invictus pour les vétérans blessés et la campagne Heads Together.

Dans une interview de 2010, Harry a même reconnu que son rôle clé était d’être aux côtés de son frère, suggérant qu’il lui aurait donné des conseils même après être devenu roi.

Il a déclaré à ITV: “Je lui apporterai toujours autant de soutien que possible.

“Parfois, ce n’est probablement pas valorisé, ce qui est compréhensible car le frère aîné pense toujours qu’il est le mieux placé pour le savoir.

Dans une interview franche avec le correspondant royal Nicholas Witchell en 2016, William a admis que son rôle de futur roi n’était “pas en tête de ma liste de priorités” et qu’il ne considérait que ce qu’il ferait de la monarchie “dans un moment calme”.

Et dans un clin d’œil déchirant à l’amour qu’il a pour son père et sa grand-mère, il a révélé que les implications de son ascension ne sont pas perdues pour lui.

Il a ajouté: “Je ne reste certainement pas éveillé la nuit à attendre ou à espérer parce que cela signifie malheureusement que ma famille est partie et je ne le veux pas.”

Cependant, malgré ses réserves claires, il a continué à faire la lumière sur l’importance qu’il voit dans son propre rôle royal alors que la monarchie cherche à survivre dans les années à venir.

William a expliqué : « Je pense que la famille royale doit se moderniser et se développer au fur et à mesure et elle doit rester pertinente.

« C’est le défi pour moi – comment rendre la famille royale pertinente au cours des 20 prochaines années ?

« Cela pourrait être dans 40 ans ou dans 60 ans. »