Le prince Harry «voulait être traité comme l’un des gars» pendant la période heureuse de sa vie | Royale | Nouvelles

Christopher Andersen, auteur de Brothers and Wives : Inside the Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan, a décrit comment : « Plus que tous les autres princes… Harry a fait tout son possible pour créer des liens avec ses camarades sur les missions les plus sales et les plus dangereuses, en jouant avec eux dans un ballon de football au milieu du désert, en faisant des farces. C’est parce que, a-t-il ajouté: « Il a toujours voulu être traité comme un seul des gars, et il a réalisé son souhait. »

« Les moments les plus heureux de ma vie ont été les 10 ans dans l’armée, sans aucun doute », a révélé le prince Harry dans la série Apple TV+, The Me You Can’t See.

Il a déclaré: «Parce que je dois porter le même uniforme que tout le monde.

« Je devais suivre la même formation que tout le monde.

« J’ai commencé de bas en haut comme tout le monde. »

L’historienne royale Leslie Carroll, auteur de American Princess : L’histoire d’amour de Meghan Markle et du prince Harry, a expliqué à quel point l’attitude de l’armée envers l’effort, synonyme de succès, a séduit Harry, qui a apprécié de se débarrasser de son privilège royal au cours des années où il a servi.

Il a déclaré: « Pour Harry, l’armée britannique moderne était avant tout une institution démocratique, où la promotion était basée sur le mérite. »

Il y avait un niveau d’égalité à cela, a-t-il ajouté: « Il se cachait avec des hommes de toutes les couches sociales, tous concentrés sur la même mission. »

«Il était vital pour lui d’être juste Harry Wales, l’un des gars, compagnons d’armes, tous ensemble, dans les mêmes circonstances difficiles, mangeant la même nourriture de merde.

« Son numéro d’identification militaire était le WA 4673A et pour les autres pilotes, il était simplement connu sous le nom d’indicatif d’appel ‘Widow Six Seven.' »

Chérir les expériences de la vie normale a peut-être été un trait que sa mère, Diana, princesse de Galles, a travaillé dur pour lui inculquer.

« Diana avait peut-être de nombreux défauts, mais le manque d’empathie n’en faisait pas partie. Elle voulait que ses fils grandissent en sachant à quoi ressemblait le monde réel », explique M. Andersen.

« Cela signifiait des voyages chez McDonald’s, des parcs d’attractions, des pistes de karting et des films.

La princesse Diana a ensuite, « contrairement à leurs cousins ​​royaux, elle a fait faire la queue aux princes avec tout le monde ».

M. Caroll a accepté, racontant : « Diana a donné [Harry and William] monnaie de poche pour qu’ils comprennent comment vivaient les gens « normaux ».

C’est parce que « Charles n’a jamais donné d’argent aux garçons et ne comprenait pas pourquoi ils en avaient besoin. »

S’aventurer en dehors de la bulle royale, a-t-il poursuivi, était beaucoup plus un enthousiasme de Harry que de William.

M. Caroll a ajouté: Harry « semble avoir intériorisé la nature démocratique et l’excitation de pouvoir se mêler à tout le monde ».

S’adressant franchement à Angela Levin, le prince Harry a déclaré : « Ma mère a joué un rôle important en me montrant une vie ordinaire, notamment en m’emmenant avec mon frère voir des sans-abri.

« Dieu merci, je ne suis pas complètement coupé de la réalité. »