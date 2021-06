Le prince Harry voulait le nom de Lilibet avant de rencontrer Meghan Markle, selon un initié royal | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli Lilibet Diana Mountbatten-Windsor vendredi à 11h40 à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie. Mais un initié royal a déclaré que Harry envisageait de nommer sa fille du nom de Sa Majesté depuis des années.

Des initiés ont déclaré qu’il avait envisagé de nommer sa fille du nom de la princesse Diana, mais qu’il craignait un contrecoup.

Une source a déclaré : « Harry a toujours entretenu un lien merveilleux avec sa grand-mère.

«Ils ont été incroyablement proches et, comme vous pouvez l’imaginer, ils ont partagé des conversations très profondes et personnelles alors que Harry grandissait, qui se sont poursuivies jusqu’à très récemment.

“Harry n’a jamais caché son souhait d’avoir sa propre famille, expliquant souvent à quel point ce serait formidable d’avoir un garçon et une fille, qu’il pourrait nommer d’après les deux femmes les plus importantes de sa vie, la reine et sa mère.

“En fin de compte, il a mentionné Lilibet à Meghan, lors de la discussion des noms potentiels pour leurs enfants et elle a adoré l’idée.”

S’adressant au Mirror, la source a ajouté que le nom était un “hommage approprié” à Sa Majesté, et a déclaré que c’était “quelque chose que beaucoup de gens espèrent rapprocher la famille”.

Selon le Daily Mail, des sources ont confirmé que la famille royale de Sussex n’avait pas demandé l’autorisation formelle de la reine d’utiliser le surnom, mais l’avait informée avant l’annonce officielle.

Sa Majesté a inventé le surnom de « Lilibet » lorsqu’elle était trop jeune pour prononcer son propre nom.

Il a d’abord été utilisé par son grand-père George V et également par son mari, le prince Philip, décédé cette année.

Une source a déclaré à BestLife que Sa Majesté avait “une grande affection” pour Harry, mais qu’elle était également “déçue par certains aspects de l’interview de Harry et Meghan” avec Oprah Winfrey en mars.

Une autre source a déclaré à Us Weekly que Sa Majesté avait clairement indiqué que Harry était toujours aimé.

Ils ont ajouté: “La dernière chose qu’Elizabeth veut, c’est qu’Harry se sente éloigné de sa famille et elle a clairement exprimé ses sentiments à ce sujet lors de la réunion.”

Dans une déclaration publiée sur leur site Web Archewell, Meghan et Harry ont déclaré qu’ils étaient “bénis” par leur nouvelle arrivée.

Ils ont ajouté: «Elle est plus que nous n’aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Le palais de Buckingham a également salué la nouvelle, déclarant: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d’une fille pour le duc et la duchesse du Sussex.