Le prince Louis, 3 ans, attend toujours l’étape royale que le cousin Archie a déjà franchie | Royale | Nouvelles

Bien qu’Archie n’ait pas encore de titre, il a marqué une étape royale alors qu’il n’avait que quatre mois alors que son cousin le prince Louis n’a pas encore eu le même privilège. Le prince Louis, 3 ans, a fait des apparitions officielles avec ses parents et sa famille depuis le jour de sa naissance mais il n’a pas encore fait de tournée royale.

Les restrictions de voyage induites par la pandémie de Covid en 2020 ont contraint la famille royale à gérer de nombreux engagements royaux en ligne ou au Royaume-Uni.

Ses frères et sœurs, le prince George et la princesse Charlotte, ont déjà assisté à des visites royales à l’étranger, tout comme leur cousin Archie.

Contrairement à Louis, Archie a participé à son premier voyage royal en Afrique du Sud à l’âge de quatre mois.

À l’époque, en 2019, ses parents, le prince Harry et Meghan Markle, faisaient toujours partie de The Firm et parcouraient le Commonwealth en tant qu’émissaires de la reine.

Au Cap, le duc et la duchesse de Sussex ont emmené leur fils rencontrer le légendaire militant anti-apartheid, l’archevêque Desmond Tutu et sa fille Thandeka au siège de Tutu Legacy.

L’apparition publique surprise d’Archie a marqué son premier engagement officiel et a été partagée par Meghan et Harry sur Instagram.

Les photos du bébé souriant Archie se sont rapidement répandues dans le monde entier.

Peut-être que le prince Louis sera heureux de voyager dans des pays aventureux car, selon son père le prince William, il adore « le plein air ».

Lors d’une interview sur le podcast de la BBC Newscast, le monarque a dit quelques mots sur les capacités de ses trois enfants à faire face au changement climatique.

William a dit : « Je pense qu’il [George] a un sens défini de la réalisation et de la compréhension, donc l’éducation est vraiment la clé.

« Donc, par exemple, savoir ne pas abuser de l’eau, faire attention à nos ressources, éteindre les interrupteurs, des choses comme ça, qui m’ont été inculquées en grandissant.

« Alors oui, il est parfaitement conscient, plus que les deux autres en ce moment.

« Charlotte est juste un peu jeune, elle n’est toujours pas sûre et en fait Louis aime jouer dehors tout le temps – il vit dehors.

« Mais je pense qu’ils commencent lentement à comprendre que ces choses sont importantes, mais quand vous êtes si jeune, vous voulez juste vous amuser et en profiter. »

Le duc de Cambridge a également fait part de ses inquiétudes concernant la génération de ses enfants qui pourrait encore parler du changement climatique dans 30 ans, alors qu’il « sera trop tard », a-t-il déclaré.