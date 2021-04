Le prince Louis a grandi! et sa photo conduisant à la garderie prouve

Au-dessus de la légende se lit: “Demain trois! Pris plus tôt cette semaine par la duchesse avant de partir pour son premier jour d’école maternelle, le duc et la duchesse sont heureux de partager une nouvelle image du prince Louis.”

Le petit garçon porte un look monochrome en bleu composé d’un short, d’un pull, d’une chemise rayée et de chaussures de tennis. On pense que le prince Louis fréquente la même crèche que sa sœur, Willcocks Nursery School à South Kensington, cependant commence un peu plus tard que Charlotte en raison de Covid-19.