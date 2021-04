Le prince Louis a l’air très grandi dans une belle image alors que le jeune royal fête son troisième anniversaire | Royal | Nouvelles

Le plus jeune enfant de Kate et du prince William fête vendredi son troisième anniversaire. Pour marquer la journée, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé un adorable cliché de Louis.

La jolie photo a été prise par la photographe amateur passionnée Kate au palais de Kensington mercredi avant que Louis n’assiste à son premier jour à l’école maternelle.

Louis suit les traces de sa sœur aînée, la princesse Charlotte, en fréquentant la Willcocks Nursery School.

Le mignon royal, qui est assis sur un vélo rouge, ne semble pas avoir de nerfs le premier jour alors qu’il sourit à la caméra.

Louis a l’air élégant dans un short bleu associé à une chemise, un pull, des chaussettes assorties et des baskets de la même teinte.

Ses cheveux blonds foncés sont bien coiffés et il porte un sac à dos.

Kate publie régulièrement des images de ses enfants pour marquer des étapes importantes comme les anniversaires.

Le prince Louis Arthur Charles est né à 11 h 01 le 23 avril 2018 – St George’s Day – pesant 8 lb 7 oz.

Kate et William l’ont montré au monde sur les marches de l’aile Lindo de l’hôpital St Mary à Paddington, Londres, après son arrivée.

Sa sortie la plus marquante au cours des 12 derniers mois a été lorsqu’il a rejoint ses parents et ses frères et sœurs lors d’une représentation spéciale de pantomime au Palladium Theatre de Londres en décembre dernier.

Son anniversaire survient alors que le deuil royal du prince Philip se termine vendredi pour la famille royale.

Les membres de la famille royale reprendront pleinement leurs rôles officiels après avoir observé la période de deuil de deux semaines du duc d’Édimbourg, décédé paisiblement à l’âge de 99 ans au château de Windsor le 9 avril.

L’anniversaire de Louis survient également après que la reine a eu 95 ans mercredi.

La monarque a marqué la journée en privé à Windsor après la mort de son mari bien-aimé.

La mort de Philip est survenue deux mois seulement avant son 100e anniversaire, qui devait être au centre des célébrations royales cette année, tandis que le 95e anniversaire de la reine devait être plus discret.