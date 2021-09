Le prince Louis aurait fait son premier voyage à l’étranger pour le mariage des frères de Kate | Royale | Nouvelles

Au cours du week-end, la famille royale de Cambridge a assisté au mariage de James Middleton lors d’une cérémonie intime en France. Le frère de Kate s’est marié avec sa compagne de trois ans Alizée Thevenet.

Dans un post Instagram, James a déclaré qu’il était marié à “l’amour de sa vie” en France.

Il a écrit dans un hommage sincère : « Mr & Mrs Middleton.

« Hier, j’ai épousé l’amour de ma vie entouré de ma famille, d’amis et bien sûr de quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas.

“Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux.”

Rapports de Hello! Magazine et l’agence de presse ANI a déclaré que le prince William, Kate et leurs trois enfants étaient tous présents aux mariages.

C’était la première fois que le prince de trois ans quittait le Royaume-Uni, après sa naissance en 2018.

Louie est né deux mois après que le duc et la duchesse ont visité les pays scandinaves, et William a visité la Jordanie, Israël et la Palestine deux mois plus tard.

Quelques semaines seulement avant que le Premier ministre Boris Johnson ne promulgue le premier verrouillage national en Angleterre, Kate et le prince William se sont également rendus en Irlande – encore une fois sans leurs enfants.

La pandémie de coronavirus a perturbé le journal royal et a probablement retardé davantage la première tournée de Louis à l’étranger avec sa famille.

Le prince George et le prince Charlotte se sont envolés à l’étranger pour accompagner leurs parents lors d’engagements importants avant d’avoir eu deux ans.

George a d’abord participé à une tournée officielle alors qu’il n’avait que neuf mois, visitant l’Australie du 7 au 25 avril 2014.

Charlotte a visité le Canada entre le 24 septembre et le 1er octobre 2016, alors qu’elle n’avait que 16 mois.

Les autres invités présents au mariage de James étaient les parents de Kate, Carole et Mike Middleton, ainsi que sa sœur, Pippa et son beau-frère, James Matthews et leurs deux jeunes enfants, Arthur et Grace.

Jean-Gabriel, diplomate français à la retraite et père de la mariée, était également présent

Il a déclaré dans une interview en 2019 : « Ma fille Alizée est très heureuse avec James. Ils sont très amoureux.

« Je sais qu’elle est très heureuse. On croise les doigts pour eux. »

Les rapports indiquent que James a rencontré Alizée pour la première fois, lorsque son chien de thérapie Ella “s’est précipité” pour elle au lieu d’un bol d’eau à proximité dans un club de sport de Londres.

Le couple est resté à la résidence des parents de James dans le Berkshire pendant le verrouillage.

James et Alizée ont été contraints de reporter leur mariage à deux reprises en raison de la pandémie de Covid et des restrictions de confinement.

Une source proche du couple a confié à Hello! Magazine : « Ils sont tellement heureux que ça avance enfin. »