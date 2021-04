Le prince Louis et la princesse Charlotte n’ont obtenu que des titres en raison de la modification des règles royales par la reine | Royal | Nouvelles

French Magazine Gala déclare qu’avant la naissance de Prince George en 2013, la reine a apporté «quelques changements» aux règles de la famille royale. La reine Elizabeth II a déclaré que tous les enfants du prince William pouvaient utiliser les titres de la famille royale, les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge sont les seuls arrière-petits-enfants du monarque à porter un titre royal.

Selon le magazine français Gala: «Avant la naissance de Kate Middleton et du premier enfant du prince William en 2013, la reine a apporté quelques modifications à la proclamation royale.

«Sa Majesté a donc déclaré que tous les enfants du fils aîné du prince Charles pouvaient utiliser ces titres royaux.

«Ainsi, George est né sous le nom de Son Altesse Royale le Prince George de Cambridge.

«Bien que le fils aîné du couple royal soit un héritier du trône, la règle s’applique également à ses frères et sœurs.

«Sa sœur porte donc le titre de princesse Charlotte de Cambridge, tout comme le dernier-né, le prince Louis.

“Les enfants de Cambridge sont les seuls arrière-petits-enfants de la reine à porter un titre royal.”

En mars, un commentateur royal a révélé que la duchesse de Cambridge s’était tournée vers ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, pour l’aider à surmonter les séquelles de l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah.

Christina Garibaldi a déclaré à Us Weekly que la duchesse de Cambridge était extrêmement protectrice envers ses enfants.

“Elle se sent tellement bénie d’avoir ses enfants et une famille aimante.”

Le commentateur royal a ajouté: “En ce qui concerne la relation de Kate avec Meghan, nous entendons dire que les deux ne se sont pas parlé directement depuis plus d’un an en raison des tensions entre William et Harry.

“Une source nous dit que Kate n’a jamais connu les profondeurs du désespoir de Meghan.

“Elle aurait aimé le faire parce que Kate aurait essayé d’aider plus qu’elle ne l’a fait.”