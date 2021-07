Le prince Philip a avoué le seul sport qui lui a procuré un «pur plaisir» dans sa vieillesse | Royale | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg a conservé une passion pour la conduite en calèche jusqu’à la fin de ses jours, ayant contribué à populariser le sport au Royaume-Uni. Il s’est mis au sport après avoir décidé d’arrêter de jouer au polo à l’âge de 50 ans, en raison d’un poignet arthritique « louche ». Le duc a présenté l’événement au Royal Windsor Horse Show en 1971, avant de rédiger un manuel en 1981 intitulé Competition Carriage Driving.

Le guide offrait des explications sur la construction des voitures et des harnais, ainsi que des conseils sur la préparation des trois phases des épreuves de conduite.

Le prince Philip a excellé dans ce sport et a ensuite représenté son pays lors d’événements internationaux.

En tant que membre de l’équipe britannique, il remportera les championnats du monde d’attelage en 1980.

Malgré les infirmités de la vieillesse, le prince Philip n’a jamais perdu son enthousiasme pour le sport.

Écrivant dans son livre 30 Years On and Off the Box Seat, il a donné un compte rendu vivant du plaisir qu’il tirait de la conduite en calèche.

« Je vieillis, dit-il.

“Mes réactions deviennent plus lentes et ma mémoire n’est pas fiable.

Sa casquette, son fouet et ses gants de conduite marron étaient disposés sur le siège de la voiture.

La voiture se tenait dans le Quadrangle alors que le cortège funèbre passait et était tirée par ses deux fidèles poneys noirs Fell, Balmoral Nevis et Notlaw Storm.

La voiture à quatre roues en aluminium vert foncé poli et en acier a été construite selon les spécifications exactes du Duke il y a huit ans.