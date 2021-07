Le prince Philip a “brisé” la caméra de paparazzi lors de son enterrement de vie de garçon à l’hôtel The Dorchester | Royale | Nouvelles

in

Le prince Philip et ses amis ont veillé à ce que leur vie privée soit protégée lors de son enterrement de vie de garçon en brisant les appareils photo des photographes, pour éviter que des “manigances” ne soient capturées par la presse avant son mariage avec la reine. Le regretté duc d’Édimbourg avait joui à l’hôtel Dorchester avant d’épouser la “femme la plus importante du monde” en 1947.

Les experts royaux ont discuté du désir d’intimité du prince et de l’importance du célèbre hôtel Dorchester dans les cercles royaux.

Caroline Frost a déclaré: “Le prince Philip a fait faire son cerf là-bas, alors il est sur le point d’épouser la femme la plus importante du monde et c’est là qu’il va pour sa dernière nuit de liberté, on pourrait le dire.”

L’expert royal Victoria Howard a déclaré à Channel 5: “Ils ont invité certaines des caméras à voir Philip et ses amis, y compris son oncle Louis Mountbatten, prendre un verre et s’amuser, et ceux-ci ont ensuite été publiés.”

“Toujours conscients de la perception du public et étant également un particulier, Philip et ses amis ont ensuite retiré les appareils photo des photographes et ont dit” nous prendrons votre photo “. d’autres photos de toutes les manigances qui ont eu lieu cette nuit-là.”

Le prince Philip et la princesse Elizabeth de l’époque ont annoncé leurs fiançailles le 9 juillet 1947.

Le couple s’était secrètement fiancé en 1946, mais le père de la reine, le roi George VI, leur avait demandé d’attendre le 21e anniversaire de sa fille en avril.

La princesse Elizabeth avait rencontré son futur mari lors d’une visite du Royal Naval College de Dartmouth en 1939, où il l’avait chaperonnée, elle et sa sœur, la princesse Margaret.

Elle n’avait que 13 ans mais aurait été immédiatement emmenée par l’officier de marine.

Au moment de sa mort le 9 avril de cette année, le couple était marié depuis 73 ans et devait célébrer le 100e anniversaire du duc en juin.

Le prince Philip est décédé au château de Windsor avec la reine à son chevet.

Lors d’un discours prononcé à l’occasion de leurs noces d’or en 1997, elle a rendu un hommage touchant et a déclaré “il a tout simplement été ma force et il est resté toutes ces années”.

Les funérailles du prince Philip ont eu lieu le 17 avril au château de Windsor. Conformément aux restrictions en cours de Covid-19 et à son désir de funérailles «sans tracas», la liste des invités était limitée à 30 personnes et le service a honoré ses relations militaires et son sens du devoir.