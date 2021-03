Le prince Philip a déclaré la princesse Anne comme «la fille la plus douce» à sa naissance | Royal | Nouvelles

La princesse royale est née le 15 août 1950 à 11 h 50 et ne pesait que 6 livres. À l’arrivée de sa première et unique fille, le duc d’Édimbourg s’est exclamé: «C’est la fille la plus adorable».

La naissance de la princesse Anne était inhabituelle parmi les enfants de la reine, car elle était la seule à être née à Clarence House tandis que les autres étaient nés au palais de Buckingham.

La raison de cette décision inhabituelle était due aux rénovations du palais de Buckingham après la guerre, ce qui signifie que Clarence House était la meilleure option.

Le rapport découvert de la BBC indique comment la naissance de la princesse a été publiée aux portes de Clarence House peu de temps après la naissance.

Il a également été affiché à l’extérieur du Home Office de Whitehall et du Mansion House de la ville de Londres.

Il a été rapporté que «le duc d’Édimbourg a grillé la santé de la nouvelle princesse au champagne avec son personnel».

La reine mère et le roi n’étaient pas présents pour la naissance de leur première petite-fille, bien que la reine mère soit arrivée à Clarence House peu de temps après la naissance.

Dans une interview de la BBC en 2002, la princesse Anne a déclaré: « En tant qu’enfants, nous n’avons peut-être pas été trop exigeants dans le sens où nous comprenons quelles étaient les limites du temps et les responsabilités qui lui incombaient en tant que monarque dans les choses qu’elle avait à faire et les voyages qu’elle a dû faire.

« Mais je ne crois pas qu’aucun de nous deux ait pensé une seconde qu’elle ne se souciait pas de nous exactement de la même manière que n’importe quelle autre mère. »