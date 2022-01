Le prince Philip a dit à l’équipe de Tony Blair de « f*** off » dans une énorme rangée royale avant la chevalerie | Royale | Des nouvelles

Plus d’un million de personnes ont signé une pétition appelant à ce que Sir Tony soit déchu de son récent titre de chevalier en raison de son rôle dans la guerre en Irak. La reine a fait de l’ancien leader britannique un chevalier compagnon de l’ordre le plus noble de la jarretière en même temps que sa liste d’honneurs du Nouvel An était publiée. Le Premier ministre travailliste le plus ancien a reçu la plus haute distinction que Sa Majesté puisse décerner quelque 14 ans après avoir quitté Downing Street.

Cependant, la pétition d’un million de personnes demande maintenant à Sir Tony que l’honneur soit annulé par la reine en raison des « dommages irréparables » qu’il a causés au Royaume-Uni.

Alors que la reine a été prise dans la dispute au sujet de la chevalerie de Sir Tony, son défunt mari, le prince Philip aurait déjà eu sa propre dispute avec l’ancien Premier ministre.

Le duc d’Édimbourg, décédé en avril dernier, a dit un jour à l’équipe de Sir Tony de « f *** off », selon des affirmations déterrées.

Adam Boulton a rappelé la ligne dans son livre de 2008, « Tony’s Ten Years: Memories of the Blair Administration ».

Une conférence téléphonique a eu lieu entre l’équipe de communication de Sir Tony et Philip à l’approche des funérailles de la princesse Diana en 1997.

Philip aurait été en colère après qu’il ait été suggéré que les princes William et Harry marchent derrière le cercueil de leur mère pour « montrer que la famille royale est attentionnée ».

M. Boulton a écrit: « La reine a savouré le moment où Philip a hurlé sur le haut-parleur de Balmoral, » F *** off.

« Nous parlons de deux garçons qui viennent de perdre leur mère. »

L’appel a été passé de Balmoral à Buckingham Palace, où les membres de l’équipe de Sir Tony prenaient des dispositions avec le personnel royal.

Parmi eux se trouvait Alastair Campbell, ancien spécialiste de l’image de l’ex-Premier ministre et architecte du mouvement New Labour.

Cette semaine, Sir Tony, qui a été Premier ministre de 1997 à 2007, a été accusé de « crimes de guerre » dans la pétition publiée sur le site Web change.org.

La pétition affirme : « Tony Blair a causé des dommages irréparables à la fois à la constitution du Royaume-Uni et au tissu même de la société nationale.

« Il était personnellement responsable d’avoir causé la mort d’innombrables civils et militaires innocents dans divers conflits.

« Rien que pour cela, il devrait être tenu responsable de crimes de guerre. »

La pétition a été lancée par Angus Scott, un acteur qui a joué un rôle dans le drame royal de Netflix, « The Crown ».

Son appel à l’action exhorte le Premier ministre Boris Johnson à encourager la reine à retirer l’honneur de Sir Tony.

Cependant, contrairement à la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An de Sa Majesté, que le gouvernement propose, l’Ordre de la Jarretière est un honneur décerné à la demande du monarque.

« Tony’s Ten Years: Memories of the Blair Administration » a été écrit par Adam Boulton et publié par Simon & Schuster en 2008. Il est disponible ici.