Le prince Philip a embauché un photographe pour se cacher à ses funérailles

Arthur Edwards est un photographe qui a couvert la royauté depuis plus de 40 ans et parlé à Page Six de l’endroit incroyable où a pu capturer les visages tristes et tristes de tous les membres de la famille royale qui a assisté aux funérailles. L’endroit où il s’est caché, situé exactement dans une colonne concave à l’entrée de la chapelle, lui a permis de capturer «la douleur de la famille de près».

Sa cachette lui a permis photographiez tous les participants à seulement deux mètres. «Du point de vue le plus inhabituel de mes 44 années de photographie de la royauté, j’étais assez proche pour voir le prince Charles, l’homme que je connais depuis plus de la moitié de sa vie, avoir l’air brisé», a-t-il expliqué.