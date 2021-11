Le prince Philip prend la parole à la Conférence mondiale sur la pollution en 1970

Plus de 100 dirigeants mondiaux se sont engagés à inverser la déforestation d’ici 2030, alors que le premier accord majeur du sommet COP26 a été conclu. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que 110 dirigeants avaient accepté l’engagement « historique ». Une zone de forêt de la taille de 27 terrains de football est perdue à chaque minute de la journée.

Les pays qui ont signé l’engagement couvrent environ 85 % de la forêt mondiale.

Le Brésil figurait parmi les signataires – un pays où de vastes étendues de la forêt amazonienne sont constamment abattues.

Les arbres sont une défense cruciale contre le réchauffement de la planète. Ils absorbent le dioxyde de carbone, aspirant environ un tiers du CO2 mondial émis chaque année.

Le sommet est considéré comme crucial si le changement climatique doit être contrôlé et la planète doit être sauvée pour les générations futures.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles TOMBE dans les escaliers avant le discours de la COP26

Le prince Philip a prononcé un discours passionné 50 ans avant la COP26. (Image : GETTY)

Des centaines de dirigeants mondiaux sont réunis à Glasgow cette semaine. (Image : GETTY)

Dans l’état actuel des choses, notre planète se sera réchauffée de 2,7℃ d’ici la fin du siècle. Les dirigeants mondiaux espèrent maintenir cette augmentation de température en dessous de 1,5 ℃.

Laura Kuenssberg de la BBC a rapporté que M. Johnson avait dit au prince Charles hier soir: « Je veux juste dire que vous êtes un prophète sans honneur et que vous avez raison depuis très longtemps. »

Charles a fait campagne pour que davantage soit fait contre la crise du changement climatique depuis près de 50 ans, et son père, le prince Philip, avait fait de même avant lui.

Le duc d’Édimbourg a défendu les causes environnementales tout au long de sa vie et a aidé à fonder le World Wildlife Fund.

Le duc a prononcé le discours lors d’une conférence sur la pollution en 1970. (Image: Twitter)

Il a cherché à attirer l’attention sur les dangers posés par le braconnage, la déforestation et la pollution, ainsi que sur une foule d’autres causes.

Dans une vidéo déterrée, le duc prononça un discours passionné lors de la Conférence mondiale sur la pollution à Strasbourg en février 1970.

Il a déclaré : « Il est totalement inutile pour beaucoup de gens bien intentionnés de se tordre les mains en conférence et de signaler les dangers de pollution ou de destruction de la campagne, si personne n’est disposé ou capable d’agir.

« Les discours passionnés seront tellement effluents sous le pont à moins qu’ils ne soient suivis d’une action politique drastique. »

A NE PAS MANQUER :

L’avertissement de la reine de ne pas utiliser la COP26 comme « excuse » après un « coup amer » [EXPERT]

La « tourmente émotionnelle » de Sophie Wessex et du prince Edward dans la famille royale [QUOTES]

Le « ressentiment » du prince Harry d’avoir été un « leurre » pour le prince William [INSIGHT]

Charles et Philip ont tous deux assisté à la conférence de 1970. (Image : GETTY)

Il a averti que « le temps presse rapidement » lors de la conférence il y a 51 ans. Philip a cependant admis que « même les naturalistes conduisent occasionnellement des voitures ».

Plus tard, il a appelé à l’unité des écologistes.

A l’Australian Conservation Foundation en 1973, le duc déclara : faire impression sur l’opinion et les perspectives du public, de l’industrie ou du gouvernement, c’est faire nos devoirs et faire de notre mieux pour travailler ensemble. »

La reine a fait référence à la lutte de son mari contre le changement climatique dans son discours de la COP26 hier soir.

La reine a rendu hommage à Philip dans son message vidéo hier soir. (Image : GETTY)

Dans un message préenregistré, elle a déclaré aux dirigeants mondiaux : « L’impact de l’environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

« Je me souviens bien qu’en 1969, il déclarait à une assemblée universitaire : « Si la situation mondiale de la pollution n’est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut l’être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps.

« Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. »

La reine a également fait écho à la frustration de son défunt mari face aux torsions politiques dans des commentaires le mois dernier lorsqu’elle a critiqué les dirigeants mondiaux qui « parlent mais ne font pas ».

L’œuvre de Philip se perpétue dans son fils et ses petits-fils. Charles et le prince William sont tous deux présents à la COP26, tandis que le prince Harry a l’habitude de s’exprimer sur l’action contre le changement climatique.

Sir David Attenborough a également reconnu l’influence du duc, non seulement dans son pays, mais aussi à l’étranger.

Le diffuseur a déclaré lors de la couverture par la BBC des funérailles du duc : « Il était là au début à une époque où la conservation ne signifiait pas grand-chose pour beaucoup de gens. Même dans les années cinquante et soixante, il l’a vu universellement.

Il a ajouté : « Si les gens sont conscients qu’il y a des problèmes [with wildlife conservation], cela lui est dû en grande partie.