Le prince Philip a laissé ses 30 millions de livres sterling à sa veuve, ses petits-enfants et ses fidèles collaborateurs ⋆ .

Lorsque le prince Philip n’était qu’un enfant, il a fini par venir au Royaume-Uni pour être pris en charge par Lord Mountbatten, entre les deux autres parents. On l’appelait le «prince pauvre» parce qu’il devait compter sur la gentillesse et le soutien financier de sa famille élargie. J’imagine que Lord Mountbatten lui a laissé de l’argent, et peut-être que Philip a reçu des héritages d’autres parents au fil des ans. Mais je n’ai aucune idée de la façon dont Philip a apparemment accumulé un patrimoine personnel d’une valeur de 30 millions de livres sterling? Sérieusement, comment? Après sa carrière navale, il n’a jamais touché de salaire. Comment n’avais-tu pas de collection d’art personnelle ou quelque chose comme ça? WTF? Quoi qu’il en soit, le Mail dit que son testament partage sa fortune personnelle entre sa veuve, ses enfants, ses petits-enfants et ses fidèles collaborateurs.

Le prince Philip a laissé des cadeaux financiers à trois assistants supérieurs d’un montant estimé à 30 millions de livres sterling avant sa mort à l’âge de 99 ans il y a six semaines, a déclaré aujourd’hui une source royale. On pense que le duc d’Édimbourg a récompensé son secrétaire particulier le brigadier Archie Miller-Bakewell et les pages William Henderson et Stephen Niedojadlo. Le trio faisait partie d’un groupe de six assistants qui marchaient derrière des membres supérieurs de la famille royale et le cercueil de Philip pour son cortège funèbre au château de Windsor le 17 avril. Mais aucun des hommes ne pouvait assister au service lui-même à l’intérieur de la chapelle St George en raison des restrictions nationales du Covid-19. limité le nombre de personnes en deuil à 30. On pense que la plupart des biens de Philip sont allés à la reine – alors que l’argent destiné à ses petits-enfants aurait été “ réglé il y a assez longtemps ”, a-t-il été rapporté. Cela signifie que le prince Harry pourrait être sur le point de recevoir de l’argent malgré le lancement d’une série d’attaques féroces contre la famille royale dans ses interviews de “ bombe de vérité ” ces derniers mois. Une source proche du palais de Buckingham a déclaré au Sun: “ Contrairement à d’autres membres de la famille royale, le prince Philip sera généreux envers les trois hommes qui se sont occupés de lui. Il s’agit notamment de son secrétaire particulier, le brigadier Archie Miller Bakewell, de son page William Henderson et de Stephen Niedojadlo. Ils ont ajouté: “ Philip n’était pas le genre de personnage à punir un petit-fils [Harry] pour avoir mal agi. C’était un homme très juste, impartial et charmant. Je n’ai jamais eu de rancune. La source a également déclaré que les enfants de Philip – Charles, Anne, Edward et Andrew – se sont fait dire qu’ils pouvaient “ prendre ce qu’ils voulaient ” dans sa bibliothèque de 13000 livres au palais. Le brigadier Miller-Bakewell a dirigé une petite équipe d’employés fidèles qui a suivi le cercueil de Philip le mois dernier, en reconnaissance de ses années de dévouement.

Le fait que Philip laisse de l’argent à ses collaborateurs personnels n’est pas surprenant – c’est ce que font beaucoup de gens riches, c’est que la noblesse oblige à vouloir «récompenser» les paysans pour des décennies de service. Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle le Mail fait un si gros problème à ce sujet, d’autant plus que nous n’avons aucune idée de la façon dont Philip a accumulé environ 42 millions de dollars au cours de sa vie! Quant à l’idée qu’il laisserait de l’argent à ses petits-enfants… comme ils le font entendre, c’est comme s’il avait peut-être créé des fiducies pour ses petits-enfants à leur naissance. C’est juste mon hypothèse, je n’ai rien à étayer. Mais «réglé il y a pas mal de temps» me fait penser qu’il a créé ces fiducies il y a des années. Et qu’il n’a probablement pas laissé grand-chose à ses arrière-petits-enfants. Maintenant, je veux savoir qui obtient tous ces livres sur les OVNIS.

