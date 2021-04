Le prince Philip a obtenu le souhait de mourir à la maison – Le duc s’oppose furieusement à mourir à l’hôpital | Royal | Nouvelles

Le prince Philip est malheureusement décédé vendredi dernier, à l’âge de 99 ans. Le duc avait passé un mois à l’hôpital plus tôt cette année et a obtenu son congé le 16 mars – quelques semaines à peine avant sa mort. Pouvoir retourner au château de Windsor aurait été une grande bénédiction pour Philip, selon un expert, qui a déclaré que le royal senior ne voulait pas mourir à l’hôpital.

Le biographe royal Robert Jobson a écrit un nouveau livre sur le duc, intitulé “ Le siècle du prince Philip: la vie extraordinaire du duc d’Édimbourg ”, qui sortira le mois prochain.

Au début du livre, l’expert a rendu hommage au défunt royal et a discuté des arrangements funéraires du mari de la reine, qui, selon lui, étaient méticuleusement planifiés.

Il a écrit: «Philip était aussi pragmatique à propos de la mort qu’il l’était dans la vie.

«Sa première instruction était qu’il ne mourrait pas à l’hôpital, mais au château de Windsor, sa maison.

“D’autres instructions détaillées pour ses propres funérailles, connues sous le nom de code” Operation Forth Bridge “, devaient être exécutées à la lettre et étaient incontestables.”

M. Jobson a déclaré que le duc avait modifié ses arrangements funéraires l’année dernière, au cas où il mourrait alors que les restrictions de Covid seraient en vigueur.

Il a déclaré: «Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé pour la première fois en mars 2020 et que lui et la reine ont été forcés de déménager et de s’isoler à Windsor, il a accepté de simplifier encore les arrangements funéraires s’il lui arrivait quelque chose.

“Il n’a jamais aimé les détails.”

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

Le palais a annoncé que les funérailles du duc auront lieu à la chapelle St George, au château de Windsor, à partir de 15 heures.

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, seuls 30 invités seront autorisés à y assister en personne.

Peu de détails sur la cérémonie ont été publiés jusqu’à présent, mais le palais doit faire une annonce jeudi à 17 heures décrivant les plans.

Le prince Harry est revenu des États-Unis pour assister aux funérailles, laissant derrière elle sa femme très enceinte Meghan Markle.

La duchesse n’a pas reçu le feu vert de son médecin pour parcourir une si longue distance.

Les funérailles de samedi marqueront la première fois que le prince Harry sera réuni avec des membres de la famille royale depuis qu’il a quitté ses fonctions royales en mars dernier.

“ Le siècle du prince Philip: la vie extraordinaire du duc d’Édimbourg ” de Robert Jobson sera disponible à l’achat à partir du 13 mai.