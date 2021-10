Le prince Philip a partagé son amour du jardinage avec les enfants de William – « Il veut s’impliquer | Royale | Nouvelles

Le regretté duc d’Édimbourg aimait passer du temps avec les enfants de Kate et William, George, Charlotte et Louis, dans le jardin du pub Old Boot Inn à Stanford Dingley. Le pub est près de la maison de la mère et du père de Kate – Carole et Michael Middleton.

Le prince Philip était même le patron de Charity Fields in Trust, qui soutient les espaces verts et les protège.

Après la mort du duc d’Édimbourg, décédé tragiquement en avril, quelques mois seulement avant son 100e anniversaire, le prince William a pris la relève et est devenu le patron de l’association.

Le duc d’Édimbourg aurait été un fan de Kate. Le duc s’est apparemment tourné vers la reine lors du mariage du prince William en 2011 et a déclaré: « Dieu merci, il ne l’a pas abandonnée. »

Le regretté duc avait un amour pour le jardinage – quelque chose qu’il partageait avec Kate et William qui aiment jardiner et être à l’extérieur.

En mai de cette année, le couple royal s’est rendu à Starbank Park à Édimbourg pour rencontrer des adolescents plantant des tournesols dans le cadre de leurs prix du duc d’Édimbourg.

Kate a planté un pommier et William a appris comment planter des graines.

Le Prince leur dit : « Vous êtes de très bons jardiniers.

Le prince William a ajouté: « Vous avez du travail gratuit, une aide gratuite. »

LIRE LA SUITE: Perte de mémoire inquiétante de la princesse Anne après la chute olympique

Selon le prince William, feu le duc d’Édimbourg a planté plus de 40 kilomètres de haies, 45 bois et plus de deux millions d’arbres à Sandringham.

William a poursuivi: «Ces choses ont vraiment de l’importance pour la composition de la région environnante. [Philip] n’aime pas juste parler et gaufre, il veut s’impliquer et le faire lui-même.

Il a également été garde forestier du Windsor Great Park de 1952 jusqu’à sa mort en 2021.