Le prince Philip a partagé un passe-temps spécial avec la princesse Eugénie et Lady Louise | Royale | Nouvelles

La princesse Eugénie a parlé de ses liens étroits avec son défunt grand-père lors d’une interview intime pour le documentaire de la BBC “Prince Philip: The Royal Family Remembers”. Elle a parlé de leur amour mutuel pour l’art et a révélé le cadeau spécial qu’elle a reçu du duc d’Édimbourg avant son mariage avec Jack Brooksbank. Plusieurs autres membres de la famille royale sont connus pour leur amour de la peinture, dont la plus jeune petite-fille du duc, Lady Louise Windsor.

La princesse Eugénie a déclaré à la BBC : “Nous sommes au château de Windsor, dans la roseraie et je ne savais pas que grand-père avait conçu le jardin, mais aussi la fleur de lotus au milieu de la fontaine.

“Il a ce gène créatif en lui, c’est juste qu’il n’en parle pas.

“J’adore l’art, mais je n’ai compris que grand-père et moi avions cela en commun quand j’avais environ 16 ans parce que j’étais assis et peignais et qu’il venait regarder les choses.

“Nous marchions dans les couloirs et je voyais des peintures qu’il a faites de l’Écosse ou de différents endroits du Norfolk – elles sont magnifiques.”

La princesse Eugénie a continué à travailler dans l’industrie de l’art et est actuellement directrice de la galerie Hauser & Wirth.

Elle a également révélé le doux cadeau que le prince Philip lui avait offert avant son mariage en octobre 2018, en déclarant: “Il m’a peint un tableau représentant un bouquet de fleurs et me l’a offert pour mon mariage et c’était tellement agréable. Il est maintenant assis dans mon maison à Londres et j’en suis si fier.”

Le duc d’Édimbourg aimait peindre des paysages et plusieurs de ses peintures montrent les landes entourant le domaine de Balmoral.

Parlant de ses compétences avec un pinceau, la duchesse de Cornouailles a ajouté: “Certaines de ses peintures, j’ai trouvé qu’elles étaient vraiment bonnes. C’était un grand naturaliste, je pense qu’il a tellement appris de la peinture, il était toujours en train de peindre. Il a peint un beaucoup avec Ted Seago, qui est un artiste merveilleux.”

Lors de son séjour à Balmoral en août, le jeune royal aurait aidé à s’occuper de la princesse Charlotte en l’encourageant à peindre.

Ce n’était pas le seul intérêt commun entre le prince Philip et Lady Louise Windsor, car tous deux partageaient un amour pour la conduite en calèche.

Après avoir pris sa retraite du polo à l’âge de 50 ans, le duc d’Édimbourg a joué un rôle déterminant dans l’augmentation de la popularité de ce sport et a régulièrement participé à des compétitions.

Lady Louise a perpétué l’héritage de son grand-père et a été vue en compétition dans la voiture du prince Philip lors du Windsor Horse Show en juillet.

Le prince Philip est décédé au château de Windsor à l’âge de 99 ans le 9 avril.