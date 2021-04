Le prince Philip a renoncé à tous ses titres royaux par amour d’Elizabeth

Après que le roi George VI lui a donné son consentement pour la mariage avec sa fille en 1946, le duc d’Édimbourg, né à Corfou, Grèce Le 10 juin 1921, en tant que prince Philip de Grèce et du Danemark, il dut renoncer à son religion orthodoxe grecque et sa loyauté envers la Grèce, perdant le titre de «prince de Grèce et de Danemark», mais recevant en retour le nouveau titre de «duc d’Édimbourg», le traitement d’Altesse Royale.

Plus tard dans 1957, la reine lui a accordé le titre exceptionnel de “prince du Royaume-Uni”.

Pour la fidélité

Dans théorie, Le prince Philip n’avait aucune obligation de renoncer à ses titres étrangers, cependant, il venait de terminer la Seconde Guerre mondiale et on savait qu’il avait des parents allemands, il voulait donc acquérir citoyenneté britannique, alors il ne serait donc pas question de sa loyauté envers le Royaume-Uni, il a dû renoncer à sa nationalité danoise et grecque et aux titres qu’il avait de ces pays.