Le prince Philip aurait été ferme avec la reine après sa maladie, selon un expert | Royale | Nouvelles

Les médecins royaux ont envoyé le monarque voir des spécialistes à Londres mercredi après-midi après avoir été forcée d’annuler une tournée royale. Le palais de Buckingham a déclaré qu’elle était de « bonne humeur » à la suite d’enquêtes préliminaires lors de sa visite à l’hôpital.

Le palais a déclaré: « Suite aux conseils médicaux de se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui (jeudi) et reste de bonne humeur. »

On pense que l’équipe médicale a agi par prudence pour la faire admettre mercredi.

La biographe royale, Angela Levin, a déclaré que son défunt mari, le prince Philip, aurait pris les rênes et exercé un « peu de contrôle ».

Mme Levin a déclaré que le duc d’Édimbourg aurait probablement dit « Regardez, arrêtez, n’allez pas à tant d’engagements et détendez-vous un peu ».

En parlant à talkRADIO aujourd’hui, Mme Levin a suggéré qu’il serait préférable que la reine prenne du recul pour permettre à son corps de récupérer.

Elle a déclaré: «Je pense que c’est un combat entre sa tête et son corps parce qu’elle veut le faire, elle sent qu’elle le peut, elle est très articulée, elle est absolument parfaite avec tout ce qu’elle dit, mais son corps a 95 ans.

« Je pense qu’elle pense qu’elle le fait mieux [compared to other royals] et elle est la plus expérimentée, mais je pense que la chose principale est la religion, que quand elle avait 21 ans et qu’elle a dit qu’elle ferait de son mieux pour être la reine et avec l’aide de Dieu, elle le ferait jusqu’à sa mort.

Mme Levin a suggéré que rompre cette promesse ferait que la reine se sente «très mal» car elle est dévote.

Elle a poursuivi: « Cependant, le pape a pris du recul, il a pris sa retraite pour la première fois [Benedict XVI in 2013] – et les papes ne sont pas censés quitter leur emploi jusqu’à leur mort aussi, et je pense que vous devez prendre en considération le fait que les gens vivent beaucoup plus longtemps qu’en 1947 [when she married Prince Philip]. «

La récente visite à l’hôpital de la reine a marqué sa première nuitée en huit ans.

Au cours de son règne de 69 ans, la reine a réussi à éviter tout problème de santé grave. En fait, tout le monde est impressionné par sa capacité à s’acquitter de ses devoirs royaux aussi bien qu’elle.

La dernière fois qu’elle a été hospitalisée, c’était en 2013, en raison de symptômes de gastro-entérite, une maladie qui provoque de la diarrhée et des vomissements.

Depuis lors, elle s’est rendue dans son hôpital privé, le roi Édouard VII, pour un examen de santé de routine.

Bien que cela semble relativement normal pour quelqu’un de l’âge du monarque, à l’époque, les spéculations entourant sa santé se sont multipliées.

Encore une fois en 2016, la santé de la reine a été remise en question lorsqu’elle a été forcée de retarder les plans de voyage de Noël à cause d’elle et de son mari, le prince Philip, souffrant de « rhumes sévères ».

En raison de ce qui était probablement un rhume et une grippe hivernaux naturels, le couple royal a dû passer la période des fêtes à Sandringham plutôt que dans leur résidence habituelle de King’ Lynn.

Le duc d’Édimbourg est décédé paisiblement au château de Windsor en avril à l’âge de 99 ans après avoir passé un mois à l’hôpital.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration à la suite de la nouvelle et a déclaré: « C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg.

« Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

« D’autres annonces seront faites en temps voulu.

« La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »