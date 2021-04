Le prince Philip avait une tradition romantique le jour de l’anniversaire de la reine | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg et le monarque étaient mariés depuis plus de 73 ans. Et selon un article publié dans la Gazette de Montréal en 1976, Philip a toujours laissé une fleur sur le plateau du petit-déjeuner de sa femme le jour de son anniversaire.

L’article, qui a été partagé sur Twitter par l’expert royale Victoria Arbiter, se lit comme suit: “Le matin de l’anniversaire, la reine trouvera une fleur sur son plateau de petit-déjeuner – un gage que son mari n’oubliera jamais.”

L’article donne également un aperçu de la façon dont la monarque passait son 50e anniversaire.

Il continue: “Il y aura des cadeaux de membres de la famille – ses fils, le prince Charles, héritier du trône, et le prince Andrew, ainsi qu’Edward, sa fille, la princesse Anne, épouse du capitaine Mark Phillips, de la reine mère Elizabeth et d’autres. .

«Il y aura un déjeuner en famille.

“Parmi les personnes attendues pour le déjeuner se trouve la princesse Margaret, récemment séparée du comte de Snowdon.”

L’article se demande également si la reine abdiquerait pour son fils le prince Charles.

Il se lit comme suit: «Le 50e jalon est destiné à raviver les spéculations selon lesquelles la reine pourrait abdiquer un jour afin que le prince Charles puisse porter la couronne alors qu’il était encore un homme relativement jeune.

“La reine Victoria avait 82 ans quand elle est morte et son fils le roi Édouard VII avait 60 ans quand il est monté sur le trône.”

LIRE LA SUITE: Mike Tindall s’ouvre sur les funérailles du prince Philip alors qu’il loue la reine

Sa Majesté a déclaré: «J’ai, à l’occasion de mon 95e anniversaire aujourd’hui, reçu de nombreux messages de vœux que j’apprécie beaucoup.

«Alors qu’en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, nous avons tous été réconfortés de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de la part de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier.

«Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse dont nous avons fait preuve ces derniers jours.

“Nous avons été profondément touchés et nous continuons de nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie.”

Sa mort est survenue quelques mois avant son 100e anniversaire, qui devait être au centre des célébrations royales cette année, tandis que le 95e anniversaire de la reine devait être plus discret.

Les membres de la famille royale, suivant les directives de Covid, se sont rassemblés autour du monarque depuis la mort de Philip.