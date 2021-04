Le prince Philip devrait être honoré d’une statue – “ A consacré sa vie à la reine! ” | Royal | Nouvelles

Une pétition a été lancée pour qu’une statue du mari de la reine soit érigée après sa mort pour honorer l’époux le plus ancien d’un monarque de l’histoire britannique. La pétition a été lancée par le groupe de campagne Save Our Statues appelant à l’érection d’un monument de Philip à Londres.

Un sondage d’Express.co.uk – qui s’est déroulé de 14h45 hier à 10h30 aujourd’hui – a demandé: “Faut-il construire une statue pour célébrer la vie du prince Philip?”

Sur 8 624 votes, 89% (7 697) des personnes ont soutenu les appels à l’érection d’une statue en l’honneur du duc d’Édimbourg.

Seulement 11 pour cent (858) ont déclaré qu’une statue ne devrait pas être construite et seulement 69 personnes ont dit «ne sais pas».

Répondant dans la section des commentaires, une personne a déclaré: «C’est une question qui ne devrait même pas être posée.

“Bien sûr, Philip devrait être reconnu pour son soutien loyal envers sa femme et sa couronne.”

Un autre lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «Le prince Phillip a consacré toute sa vie adulte à la reine, à la patrie et au Commonwealth et mérite également d’être reconnu pour bien d’autres choses.

«Donnez au Prince le quatrième socle de Trafalgar Square.

Quelqu’un d’autre a fait écho: “Bien sûr, il devrait y avoir une statue du duc, il a donné sa vie au devoir d’époux de la reine, le plus long de l’histoire britannique, il a fondé le programme de prix D of E en 1956 et était le patron de 800 œuvres de bienfaisance.

Une sixième personne a déclaré: “Un homme de son temps. Un vrai homme. Un grand mari. Un pilier pour la Grande-Bretagne.

“La plus grande statue jamais devrait être construite.”

Un autre a commenté: «Le prince Phillip était bien plus que l’époux de la reine.

«Il était un héros de guerre et un serviteur infatigable de notre pays.

«C’est l’officier de quart qui a repéré la flotte italienne à la bataille de Matapan, qui a fait basculer l’équilibre de la puissance maritime dans la Méditerranée en faveur des Alliés.

“Le fait qu’il ait été le membre le plus âgé de la famille royale britannique dans l’histoire justifie à lui seul son mémorial dans la pierre, ses autres réalisations ne font que confirmer la justification d’un tel mémorial.”

La pétition Save Our Statues disait: «Le duc d’Édimbourg a servi notre pays pendant 78 ans, servant 13 dans la Royal Navy, puis 65 en tant que plus ancien consort de Grande-Bretagne, dont 22 000 engagements et 780 organisations.

“Nous disons qu’il devrait y avoir une statue éminente du duc à Londres pour reconnaître ce qui précède, ainsi que son grand dévouement personnel et son soutien à Sa Majesté la Reine.”