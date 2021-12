Le prince Philip est toujours avec la famille royale – La reine dit « nous avons senti sa présence » | Royale | Des nouvelles

La reine a déclaré que la famille royale « sentait » la présence du prince Philip tout en célébrant leur premier Noël sans leur patriarche. Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans en avril et 2021 a marqué la première année où Sa Majesté a passé les vacances sans lui depuis leur mariage en 1947. Dans son discours de cette année, la reine a déclaré: « Nous avons ressenti sa présence alors que nous, comme des millions de personnes autour du monde, nous sommes préparés pour Noël.

« Bien que Covid signifie à nouveau que nous ne pouvons pas célébrer tout à fait comme nous l’aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter des nombreuses traditions heureuses.

« Qu’il s’agisse de chanter des chants de Noël – tant que l’air est bien connu – de décorer le sapin, d’offrir et de recevoir des cadeaux, ou de regarder un film préféré dont nous connaissons déjà la fin, il n’est pas surprenant que les familles chérissent si souvent leurs routines de Noël.

« Nous voyons nos propres enfants et leurs familles embrasser les rôles, les traditions et les valeurs qui comptent tellement pour nous, car ils sont transmis d’une génération à l’autre, parfois mis à jour pour les temps changeants.

« Je le vois dans ma propre famille et c’est une source de grand bonheur. »

Elle a cependant admis ressentir un sentiment de tristesse à l’idée de passer les vacances sans son mari.

Sa Majesté a déclaré: « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers.

« Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

« Mais pour moi, dans les mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde. »

La princesse Anne devait également rejoindre la famille dans le Berkshire, mais a été forcée de mettre de côté ses projets de Noël après que son mari, le vice-amiral Timothy Laurence, a été testé positif pour Covid.

Prince William et Kate, la duchesse de Cambridge a également choisi de ne pas participer aux célébrations royales et est restée à Norfolk avec leurs trois enfants.

La reine a également été forcée de renoncer à son déjeuner traditionnel d’avant Noël plus tôt cette semaine car elle voulait « donner l’exemple » au Royaume-Uni alors que les cas de coronavirus recommençaient à augmenter,