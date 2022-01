Le prince Philip et le « rat-kangourou amoureux de la truffe » – comment Duke a involontairement sauvé un mammifère | Royale | Des nouvelles

Le duc d’Édimbourg, décédé le 9 avril 2021, était bien considéré comme un défenseur de l’environnement et a été salué comme «un champion de l’environnement». En 1962, on pensait que le potoroo de Gilbert, un plus petit marsupial apparenté aux kangourous, s’était éteint.

Potoroos, le marsupial le plus rare au monde, serait maintenant de retour du bord de l’extinction selon des scientifiques australiens.

On pense maintenant que le nombre de potoroo de Gilbert a dépassé 100, ce qui rend les scientifiques qui se consacrent à leur préservation plus optimistes quant à leur survie à long terme.

Les experts ont salué l’intervention involontaire du duc d’Édimbourg il y a 60 ans en raison d’une intervention clé dans la protection de la brousse.

Philip a réussi à faire pression contre la destruction de la brousse isolée en 1962.

Tony Friend, un chercheur qui a dirigé les efforts de sauvetage des potoroos de Gilbert pendant 20 ans, a déclaré au Times que les responsables de l’Australie-Occidentale pensaient que les potoroos étaient éteints depuis longtemps.

Il a dit : « Si cela [the destruction] s’était passé, il y aurait eu des chats, des chiens et du feu et cela n’aurait pas été préservé.

Philip avait essayé de sauver un oiseau des broussailles australien lorsque, lors d’une visite à Perth en 1962, il a insisté pour que son petit habitat côtier dans l’extrême sud-ouest de l’État soit épargné par un nouveau développement immobilier.

Le gouvernement d’Australie-Occidentale a capitulé, déclarant Two Peoples Bay, à 260 miles au sud de Perth, une réserve faunique.

LIRE LA SUITE: La reine encouragée à dépouiller Tony Blair de son titre de chevalier

Prince Philip news: le duc d’Édimbourg est décédé le 9 avril 2021

Trente ans plus tard, en 1994, la brousse abritait un potoroo de Gilbert.

Il a été capturé par le Dr Elizabeth Sinclair, une biologiste de l’évolution à l’Université d’Australie occidentale, qui terminait son doctorat et étudiait le nombre d’un autre petit animal, le quokka ressemblant à un wallaby.

« J’allais dire ‘non, sûrement pas’. C’est la réserve naturelle la plus étudiée d’Australie occidentale.

« Sûrement, ils ne sont pas assis ici sous le nez de quelqu’un depuis, vous savez, depuis 120 ans », a déclaré Sinclair.

Le lendemain, elle attrapa deux autres créatures étranges.

En quelques jours, sa découverte décisive a été confirmée.

A NE PAS MANQUER

Après la mort du duc d’Édimbourg en 2021, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a rendu hommage à la campagne environnementale de Philip.

Pavan Sukhdev, président de WWF International, a déclaré dans un communiqué : « Le duc d’Édimbourg est un champion infatigable de la cause environnementale et un ambassadeur passionné pour les questions de conservation dans le monde depuis des décennies.

« Son Altesse Royale a aidé à tracer la voie du WWF depuis ses tout débuts et a vraiment apporté d’énormes contributions à l’organisation.

« Pendant plus de 50 ans, les efforts de Son Altesse Royale, le prince Philip au nom du WWF ont été inestimables – visitant des projets du WWF dans plus de cinquante pays sur cinq continents, promouvant les questions de conservation au plus haut niveau du gouvernement et des entreprises, et aidant à la collecte de fonds et à la promotion de la sensibilisation.

« Au nom de nous tous au WWF, j’offre mes sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et à la famille de Son Altesse Royale, le prince Philip en ce moment très triste. »

Un autre exemple de la préoccupation de Philip pour les questions environnementales peut être vu dans une lettre de 1973 au Premier ministre australien Gough Whitlam.

Il a écrit au leader de l’époque que « le contrôle des exportations d’animaux sauvages… doit être soutenu par des mesures pour protéger les habitats des espèces les plus rares ».

Dans la même lettre, le duc était furieux contre le lac Pedder, un lac glaciaire submergé dans le cadre d’un projet hydroélectrique du gouvernement de Tasmanie.

Il a dit à M. Whitlam : « Le gouvernement de Tasmanie ne comprend tout simplement pas l’intérêt de la conservation. »