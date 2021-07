Le prince Philip était « maître du barbecue » et cuisinait lui-même sur le gril | Royale | Nouvelles

in

Darren McGrady, ancien chef du palais, a déclaré que le défunt prince aimait les repas de famille informels et se cuisinait parfois lui-même à Balmoral. “Philip cuisinerait sur le grill”, a déclaré McGrady à Marie Claire.

« Il descendait dans les cuisines et discutait de la nourriture que nous aurions : « Avons-nous du saumon que l’un des membres de la famille a attrapé ?

“La reine a cueilli des fraises avec la princesse Margaret, prenons-les pour le dîner.”

Le duc d’Édimbourg est décédé en avril et la reine a visité leur domaine de Norfolk pour la première fois depuis sa mort la semaine dernière.

“On se souviendra de lui comme de l’époux régnant le plus longtemps du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc”, a écrit le prince Harry dans un communiqué après la mort de son grand-père.

« Et il a dit : ‘Oh, sacrément bio !’ Et il a juste secoué la tête et est sorti.

Le prince Charles est un fervent partisan de l’agriculture biologique depuis de nombreuses années.

Au milieu des années 1980, il a pris la décision controversée de passer à l’agriculture biologique, bouleversant de nombreux agriculteurs britanniques.

Cependant, vers le début des années 2000, de nombreux agriculteurs ont eux-mêmes fait le changement et ont adopté des pratiques qu’il a mises en œuvre il y a deux décennies.

“Avec environ la moitié de toutes les terres habitables sur terre utilisées pour l’agriculture, je ne peux pas penser à un secteur plus central pour la survie de la planète”, a déclaré Charles à BBC Radio 4.