Le prince Philip était un «mâle alpha» qui vivait la vie comme un «rôle bêta», selon des experts | Royal | Nouvelles

Le regretté duc d’Édimbourg, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, était l’époux le plus ancien d’un monarque de l’histoire. S’exprimant dans le numéro inaugural de PEOPLE Royals, Ingrid Seward, une auteure royale, a expliqué comment le prince Philip a joué son rôle.

«C’était un mâle alpha dans un rôle bêta», a déclaré Mme Seward, auteur du nouveau «Prince Philip Revealed».

«Pour sa famille immédiate – son héritage est dans chaque lopin de terre, dans la façon dont les maisons royales sont gérées comme la collection royale est exposée.

Il a eu une énorme influence sur tous les aspects de la vie royale, tant privée que publique.

Le prince Philip a été l’époux de la reine pendant plus de 73 ans.

Lors du couronnement de la reine en 1953, Philip dut s’adapter au protocole attendu qui l’obligeait à se lever et à marcher à quelques pas derrière sa femme.

Aux yeux du public, il a vécu une vie secondaire à la reine, mais à huis clos, il a joué un rôle de premier plan dans les discussions familiales et les décisions clés sur la famille royale.

Lors de ses recherches sur son livre, Mme Seward a déclaré qu’elle avait découvert un côté «plus doux» du duc.

Elle a dit que Philip avait un «côté plus doux et plus timide» et «un amour pour les petits bébés et les petits enfants».

Une déclaration du palais disait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

«D’autres annonces seront faites en temps voulu.

«La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.»