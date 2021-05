Le prince Philip félicité par le photographe pour avoir soutenu Queen de manière «unique et humoristique» | Royal | Nouvelles

S’adressant à l’agence de presse australienne 9Honey, M. Jackson a également rappelé comment il avait photographié la famille Cambridge à plusieurs reprises, participé à de nombreuses tournées royales et était même celui qui avait pris le portrait officiel du 70e anniversaire du prince Charles en 2018.

Il a déclaré à propos de sa carrière de photographe royal: «C’est une autre de ces choses qui est vraiment spéciale dans la photographie royale et ce que j’aime à ce sujet, c’est que vous apprenez à connaître un petit groupe de personnages différents et qu’il existe différentes approches pour photographier. Tout le monde.

“Tout le monde a des personnages différents, des façons différentes de faire les choses et vous savez qu’ils ont des relations différentes, je pense que c’est vraiment incroyable, donc ça garde ça frais et intéressant et c’est aussi ce qui est si spécial à ce sujet – apprendre à connaître les nuances de la famille. , au fil des ans, c’est une chose vraiment incroyable.

«Et chaque année, vous apprenez quelque chose de différent.»